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19.09.2026 21:58

Άγιος Στέφανος: Γυναίκα απωθεί με φωνές ληστές που επιχείρησαν να διαρρήξουν στο σπίτι της (Video)

19.09.2026 21:58
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Τις δραματικές στιγμές που βίωσε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) περιέγραψε μια γυναίκα, όταν τέσσερις ληστές επιχείρησαν να διαρρήξουν στο σπίτι της στον Άγιο Στέφανο. Μόλις τους αντιλήφθηκε άρχιζε να φωνάζει και τελικά κατάφερε να τους διώξει.

Γύρω στις 9:10 το βράδυ οι τέσσερις δράστες ανεβαίνουν τα σκαλιά και προσπαθούν να παραβιάσουν την εξώπορτα του σπιτιού με λοστούς. Παράλληλα, ένας από τους διαρρήκτες επιχείρησε να σπάσει τον συναγερμό, ωστόσο δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η συσκευή να σπάσει κάτω και να ενεργοποιηθεί. Τότε η γυναίκα βγαίνει έξω στο μπαλκόνι και αρχίζει να τους κυνηγάει  φωνάζοντας «κλέφτες, βοήθεια, βοήθεια, αστυνομία, αστυνομία». Αυτό ήταν αρκετό για να τρέψει τους τέσσερις δράστες σε φυγή. 

Μιλώντας στον Αlpha, η γυναίκα τόνισε πως «βρισκόμουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, ακούω έντονη φασαρία στο μπαλκόνι και αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν άτομα στο μπαλκόνι. Φώναξα βοήθεια για να τους τρέψω σε φυγή. Μετά τις φωνές βγήκα έξω, οι κλέφτες μπήκαν στο από κάτω διαμέρισμα ή θα έμπαιναν μέσα ή θα ήμουν αντιμέτωπη μαζί τους με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει».

Εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι, ωστόσο μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο και κάλεσε σε βοήθεια. «Μιλούσα στο τηλέφωνο και ήταν στο πίσω δωμάτιο. Δεν ήξερα αν την έδεσαν ή τη χτύπησαν αλλά μετά κατάλαβα ότι τους κυνηγούσε», είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί στόχο διαρρηκτών. Όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα οι κουκουλοφόροι είχαν διαρρήξει το από κάτω σπίτι.

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