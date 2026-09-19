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19.09.2026 21:20

Σοκ στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

19.09.2026 21:20
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9)  στη Χαραυγή της Λάρισας, καθώς ένας 14χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι γονείς του ανηλίκου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για δύο ώρες και όταν γύρισαν είδαν το τραγικό θέαμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

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