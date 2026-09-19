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19.09.2026 20:52

Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν με όπλα και διόπτρες, αλλά… αφέθηκαν ελεύθεροι

19.09.2026 20:52
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Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη συνδρομή ελεύθερου σκοπευτή απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας φρένο στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντιμαχόμενων φατριών της τουρκικής μαφίας.

Όπως αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, στο στόχαστρο των εκτελεστών βρισκόταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης «Daltons», η οποία το τελευταίο διάστημα έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες.

Η επιχείρηση για την αποτροπή του χτυπήματος εκτυλίχθηκε πριν από έξι ημέρες στην περιοχή των Συκεών. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας κρίσιμα δεδομένα που διαβιβάστηκαν από την Interpol και ξένες διωκτικές υπηρεσίες, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 36 και 30 ετών, την ώρα που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των μεταφορέων του οπλισμού που προοριζόταν για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τους βρέθηκαν μια χάρτινη συσκευασία και μια πλαστική σακούλα, εντός των οποίων ήταν ένα πολεμικό τυφέκιο γιουγκοσλαβικής κατασκευής εξοπλισμένο με διόπτρα ακριβείας, ένα υποπολυβόλο Uzi, ασύρματοι επικοινωνίας καθώς και πλήθος φυσιγγίων.

Το δρομολόγιο των όπλων και η αιφνιδιαστική εξέλιξη με τους συλληφθέντες

Κατά την εξέτασή του, ο 36χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως παρέλαβε τον βαρύ οπλισμό στις 10 Σεπτεμβρίου στην Ευκαρπία από άγνωστο πρόσωπο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενεργούσε κατ’ εντολή 49χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, με τελικό παραλήπτη μέλος της οργάνωσης «Daltonlar».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι οι διωκτικές Αρχές διέθεταν πληροφορίες για το επικείμενο φονικό χτύπημα και παρά κατάσχεση του εξειδικευμένου οπλισμού, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

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