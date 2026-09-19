Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο 15χρονος «killer» που έβαλε 5 γκολ στην Καλαμάτα

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Το όνομα του Παναγιώτη Φώτη μπήκε για τα καλά στο προσκήνιο το απόγευμα του Σαββάτου (19/9).

Ο 15χρονος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Κ17 του Παναθηναϊκού με 8-0 απέναντι στην Καλαμάτα, καθώς πέτυχε πέντε από τα οκτώ τέρματα της ομάδας του Ηλία Κολοβού.

Και το έκανε πριν καν συμπληρωθούν 54 λεπτά αγώνα.

Πέντε γκολ σε 53 λεπτά

Ο Φώτης άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, εκτελώντας εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Νίκας.

Έξι λεπτά αργότερα χτύπησε ξανά. Ο Λαπούσι τον βρήκε με κάθετη πάσα και ο νεαρός επιθετικός τελείωσε τη φάση για το 2-0.

Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε πριν από το ημίωρο. Στο 28′ ο Δούκας κέρδισε νέο πέναλτι και ο Φώτης ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ούτε εκεί όμως σταμάτησε.

Στο 50′ αξιοποίησε την πάσα του Δούκα και πέτυχε το τέταρτο προσωπικό του τέρμα, ενώ μόλις τρία λεπτά αργότερα σκόραρε με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Κόκκινου, φτάνοντας τα πέντε γκολ στο ίδιο παιχνίδι.

Τα υπόλοιπα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν οι Αγιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης, με τους «πράσινους» να φτάνουν στο εμφατικό 8-0.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Φώτης

Ο Παναγιώτης Φώτης έχει γεννηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Μαρούσι και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, βρίσκεται ήδη αρκετά χρόνια στις οργανωμένες ακαδημίες.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών από την Ακαδημία Μισαηλίδη, ενώ το 2021 εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ατρομήτου.

Στην ομάδα του Περιστερίου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2025, προτού κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Πρώτος σκόρερ στην Κ15 πριν πάει στον Παναθηναϊκό

Οι επιδόσεις του στον Ατρόμητο ήταν αυτές που τον έβαλαν για τα καλά στο «ραντάρ».

Στην τελευταία του σεζόν πριν μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό, ο Φώτης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Super League Κ15.

Παράλληλα, είχε ήδη παρουσία στα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας.

Τον Ιούλιο του 2025 ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την ένταξή του στην ακαδημία του συλλόγου, με τον νεαρό επιθετικό να ενσωματώνεται στην Κ17 του «Τριφυλλιού».

Το επαγγελματικό συμβόλαιο στα 15

Ο Φώτης δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να πείσει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Στις 11 Νοεμβρίου 2025, λίγες εβδομάδες μετά τα 15α γενέθλιά του, η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του.

Η συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι.

Πηγή: Monobala.gr

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