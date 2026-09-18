Γιαννακόπουλος και Αλβέρτης σε διαγωνισμό τριπόντων για καλό σκοπό – Δωρεά 100.000 ευρώ (Video)

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Έναν διαφορετικό διαγωνισμό τριπόντων, με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, φιλοξένησε το ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Telekom Center Athens. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Φραγκίσκος Αλβέρτης αναμετρήθηκαν συμβολικά, με τελικό «νικητή» την προσφορά.
Στη μονομαχία από τα 6,75 μ., ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, European Ambassador του Παναθηναϊκού, ήταν εκείνος που επικράτησε απέναντι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Το αγωνιστικό αποτέλεσμα, ωστόσο, πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι η δωρεά θα διπλασιαστεί σε σχέση με το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Έτσι, το συνολικό ποσό της προσφοράς θα φτάσει τις 100.000 ευρώ.
Από το συνολικό ποσό, 50.000 ευρώ θα δοθούν στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού, ενώ ακόμη 50.000 ευρώ θα διατεθούν στον Σύλλογο «Περπατώ».
Η προσφορά αποτελεί προσωπική δωρεά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετατρέποντας τον διαγωνισμό του ημιχρόνου σε μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Η συμβολική αναμέτρηση με τον Αλβέρτη έδωσε έτσι έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά τα όρια του παρκέ και να στρέφεται στην υποστήριξη δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα.
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