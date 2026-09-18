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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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18.09.2026 23:44

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

18.09.2026 23:44
scope-rating

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Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒΒ με θετικές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Scope Ratings.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τον Scope, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους πέντε μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

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