Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ προχώρησε η Scope Ratings

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα ΒΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒΒ με θετικές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Scope Ratings.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τον Scope, ο οποίος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα το 2023, πρώτος από τους πέντε μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

ΔΥΠΑ: «Γυναίκεια» και μακροχρόνια η ανεργία στην Ελλάδα – Στα 718.000 άτομα το μητρώο, μόνο το 22% επιδοτείται

Η Λαγκάρντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ











