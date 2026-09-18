Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι: Νέα στοιχεία για την παρουσία του στη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο (Video)

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Συνεχίζεται η αναζήτηση του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού όπου κρατούνταν μετά από άδεια που είχε λάβει, ενώ φέρεται να πρωταγωνίστησε και σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία εμπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση της δολοφονίας κρατούμενου στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο. Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, αλλά και καταθέσεις, φαίνεται να τον τοποθετούν στον χώρο όπου δολοφονήθηκε ο Αντώνης Παπαδάτος.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο Ριζάι δεν έχει κατηγορηθεί για το εν λόγω περιστατικό, και εμπλέκεται στην υπόθεση με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Η δολοφονία του Παπαδάτου σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2026, μέσα στο παλιό αρχιφυλακείο των φυλακών. Ο κρατούμενος δέχθηκε τρεις σφαίρες στο κεφάλι, ενώ για την πράξη κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης. Παράλληλα, για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο αρχιφύλακας των φυλακών, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο ΣΚΑΪ παρουσίασε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον χώρο της δολοφονίας, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη. Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος υποστηρίζει ότι η αρχική εικόνα που έδωσε ο αρχιφύλακας δεν συμβαδίζει με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

«Ήδη από την πρώτη στιγμή η εικόνα που έδωσε ο ίδιος είναι εντελώς αντίθετη με τα στοιχεία που προέκυψαν άμεσα και εκδόθηκε και ένταλμα. Αυτό που συνέβη είναι ότι μέσα σε επτά λεπτά ένας κρατούμενος βγήκε από την πτέρυγα στην οποία εκρατείτο και σκοτώθηκε στο κτίριο της διοίκησης», ανέφερε η ίδια.

Οι κάμερες και οι καταθέσεις για την παρουσία Ριζάι

Το ερώτημα για την παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στο σημείο της δολοφονίας προκύπτει τόσο από τις καταθέσεις, όσο και από την εικόνα που καταγράφεται στις κάμερες των φυλακών.

Ο ίδιος αρνείται ότι βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο όταν έγινε η δολοφονία. Αυτόπτες μάρτυρες, ωστόσο, αναφέρουν το όνομά του μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στον χώρο εκείνη την ώρα.

Σε κατάθεσή του, υπάλληλος των φυλακών περιγράφει όσα αντιλήφθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς: «Σε κάποια στιγμή άκουσα πυροβολισμούς να προέρχονται από τον χώρο του παλιού αρχιφυλακείου, είδα να βγαίνει πρώτος ο Αλκέτ Ριζάι…».

Από τη Δ’ πτέρυγα στο παλιό αρχιφυλακείο

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις του Αντώνη Παπαδάτου λίγο πριν από τη δολοφονία. Ο κρατούμενος εμφανίζεται στον κοινόχρηστο χώρο της Δ’ πτέρυγας να συνομιλεί με συγκρατούμενούς του.

Λίγο αργότερα, ένας Βούλγαρος ισοβίτης πλησιάζει και του ζητά να βγει από το κελί του. Ο Παπαδάτος τον ακολουθεί και οι δύο άνδρες κινούνται στους διαδρόμους που οδηγούν προς το αρχιφυλακείο, με τον Βούλγαρο να προηγείται.

Την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί και ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο να κινείται προς το αρχιφυλακείο. Μαζί του βρίσκονται συγκρατούμενοί του, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ τον συνοδεύουν.

Στον χώρο της διοίκησης, τον Ριζάι περιμένουν ήδη ο Παπαδάτος, ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας. Το βίντεο καταγράφει μάλιστα τον αρχιφύλακα να χαιρετά τον Ριζάι με θερμό εναγκαλισμό.

Στη συνέχεια, τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο υλικό φαίνεται να κατευθύνουν τον Παπαδάτο προς το παλιό αρχιφυλακείο. Πρόκειται για τον μοναδικό χώρο της φυλακής στον οποίο δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

Μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο, ο Παπαδάτος δέχεται τρεις πυροβολισμούς. Μία σφαίρα τον χτυπά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και δύο ακόμη στο πρόσωπο.

Ο Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, υποστηρίζει ότι ο Παπαδάτος επιχείρησε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα χρησιμοποιώντας περίστροφο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του. Όπως υποστηρίζει, προσπάθησε να του πάρει το όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο Παπαδάτος στο κεφάλι.

Οι αντιφάσεις και η εκδοχή του αρχιφύλακα

Η εκδοχή του Βούλγαρου δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι έρευνες. Για την αστυνομία και τον ανακριτή, τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν περισσότερο σε εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, παρά σε περιστατικό που προέκυψε από προσπάθεια αυτοάμυνας ή αυτοθυσίας.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Βούλγαρος φέρεται να άφησε το όπλο στο πάτωμα και να παραδόθηκε.

Ο αρχιφύλακας υποστήριξε από την πλευρά του ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προσπάθησε να καλυφθεί και δεν είχε οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ριζάι είχε αποχωρήσει από τον χώρο λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία.

Ο συνήγορος του αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας, σημείωσε σχετικά: «Βρέθηκε ένας αρχιφύλακας στον λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή. Βρέθηκε ενώπιον μιας κατάστασης που προφανώς δεν μπορούσε να αποτρέψει. Δεν μπορώ να έχω κάποια ερμηνεία παραπάνω και πέρα από αυτό που λέει το δικογραφικό υλικό. Εάν ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο Ριζάι δεν βρισκόταν στη σκηνή του εγκλήματος, δεν μπορώ παρά να ακούσω αυτό που ισχυρίζεται ο εντολέας μου».

Τι υποστηρίζει ο Ριζάι για τη δολοφονία

Ο ίδιος ο Αλκέτ Ριζάι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και ειδικά την παρουσία του στο παλιό αρχιφυλακείο την ώρα της δολοφονίας.

«Είμαι καθαρός και δεν φοβάμαι κάτι. Δεν ήμουν μέσα στο παλαιό αρχιφυλακείο κατά τη στιγμή της τέλεσης της πράξης. Δεν είχα καμία ανάγκη να ανακατευθώ σε μια τέτοια υπόθεση, ούτε για τα λεφτά όλου του κόσμου», είπε ο Ριζάι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάζει το ρεπορτάζ, στα παπούτσια του είχαν εντοπιστεί ίχνη αίματος, ενώ στα ρούχα του είχαν βρεθεί ίχνη πυρίτιδας.

Παρά τα ευρήματα αυτά, ο Ριζάι δεν έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία και παραμένει μάρτυρας στη συγκεκριμένη δικογραφία. Την ίδια στιγμή, η αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει τον Αύγουστο ο προφυλακισμένος αρχιφύλακας απορρίφθηκε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Ριζάι

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει πλέον στραφεί και στον εντοπισμό του Ριζάι, ο οποίος παραμένει άφαντος. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό της διαφυγής του προς την Αλβανία.

Το τελευταίο στίγμα του 47χρονου, ο οποίος είναι γνωστός και για τη στενή σχέση του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα. Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι από εκεί ενδέχεται να επιχείρησε να περάσει παράνομα στην Αλβανία.

Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν θεωρείται δεδομένο από τις Αρχές. Ωστόσο, όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του, η πιθανότητα να έχει κινηθεί προς την Αλβανία παραμένει στο πλαίσιο των σεναρίων που εξετάζονται.

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