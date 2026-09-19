Moody’s: Σε «θετικό» αναβαθμίστηκε το outlook της ελληνικής οικονομίας

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Σε «θετικό» από «σταθερό» αναβάθισε η Moody’s το outlook της ελληνικής οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα Baa3.

Στην αξιολόγησή της, η Moody’s εστιάζει στη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, στη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Στους παράγοντες που αξιολογήθηκαν θετικά περιλαμβάνονται επίσης η εξέλιξη των επενδύσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, η Moody’s καταγράφει τη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού τομέα.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία το 2026 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επόμενος σταθμός είναι η 23η Οκτωβρίου, όταν αναμένεται η αξιολόγηση της Standard & Poor’s, ενώ στις 6 Νοεμβρίου ακολουθεί η Fitch.

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