ΔΥΠΑ: «Γυναίκεια» και μακροχρόνια η ανεργία στην Ελλάδα – Στα 718.000 άτομα το μητρώο, μόνο το 22% επιδοτείται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα 717.926 άτομα διαμορφώθηκε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2026.

Παρά τη μείωση κατά 9,2\%-72.918 άτομα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, η ακτινογραφία της ανεργίας αποκαλύπτει βαθιές δομικές στρεβλώσεις, με τις γυναίκες να πλήττονται δυσανάλογα και την πλειονότητα των εγγεγραμμένων να παραμένει εκτός επιδοματικής κάλυψης.

Σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, καταγράφηκε οριακή αύξηση των εγγεγραμμένων κατά 2.598 άτομα+0,4\%.

Ωστόσο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα:

«Γυναικείο» πρόσωπο: Σχεδόν 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες 69,4\%, δηλαδή 498.284 άτομα), έναντι των ανδρών που ανέρχονται σε 219.642 άτομα 30,6%.

Παγίδα μακροχρόνιας ανεργίας: Περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους (51,4% ή 369.342 άτομα) παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία επανένταξης στον παραγωγικό ιστό.

Ηλικιακές και εκπαιδευτικές κατηγορίες: Η πλέον παραγωγική ηλικία, των 30-44 ετών, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 30,0\% με 215.624 άτομα). Παράλληλα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα με 45,4\% (325.926 άτομα).

Γεωγραφική συγκέντρωση: Αττική 35,6\% και Κεντρική Μακεδονία 20,0\% συγκεντρώνουν πάνω από τους μισούς ανέργους της χώρας.

Εκτός επιδόματος το 78% των ανέργων

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κοινωνική προστασία, καθώς από το σύνολο των 717.926 εγγεγραμμένων, μόλις 160.129 άτομα (ποσοστό 22,3%) έλαβαν επίδομα ανεργίας τον Αύγουστο.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των επιδοτούμενων αυξήθηκε κατά 8,1\% σε σχέση με τον Ιούλιο (λόγω και των προσλήψεων/πληρωμών εκπαιδευτικών που αναλογούν στο 14,2\% των επιδοτούμενων), σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση κατά 6,1\%-10.475 δικαιούχοι). Από το σύνολο των επιδοτούμενων, οι γυναίκες αποτελούν επίσης τη συντριπτική πλειονότητα με 70,1\% (112.303 άτομα).

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά την αριθμητική υποχώρηση των δεικτών, ο σκληρός πυρήνας της ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένος στη μακροχρόνια αποχή και στην ανεπαρκή επιδοματική κάλυψη.

Διαβάστε επίσης:

Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία (video)

Τριπλός ενεργειακός εφιάλτης: Στα ύψη ρεύμα, βενζίνη και πετρέλαιο – Η Ευρώπη αποκλιμακώνει, η Ελλάδα πληρώνει