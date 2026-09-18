Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τις τιμές της ενέργειας να έχουν φθάσει στη… στρατόσφαιρα, συνεδριάζει σήμερα, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, το άτυπο Συμβούλιου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) σε μια προσπάθεια να υπάρξει κοινός βηματισμός στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία τινάζει στον αέρα προϋπολογισμούς κρατών και νοικοκυριών.

Παρότι τα ενεργειακά βρίσκονται εκτός ατζέντας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Eurogroup θα επιχειρήσει να συζητήσει πιθανά κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του νέου κύματος ακρίβειας που σαρώνει τη γηραιά ήπειρο, προκειμένου να υπάρξει μια σχετική έστω ευθυγράμμιση στις πολιτικές, με την Ελλάδα, μάλιστα, να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ, ταυτόχρονα, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έχει δημοσιονομικές εφεδρείες για να προσφέρει ελάφρυνση στους πολίτες.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς η «γραμμή» της Κομισιόν παραμένει στο «όχι» σε κοινά μέτρα αλλά σε μέτρα στοχευμένα, όχι οριζόντια και με προσωρινό χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή, πάντως, εντύπωση έχει προκαλέσει η δήλωση της Γερμανίδας υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, ότι θα ήταν λογικό να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7%, αν και η ίδια τόνισε ότι η επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων θα ήταν λανθασμένη, όπως και επιβολή έκτακτου φόρου στις εταιρείες ενέργειας.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, φέρεται να διαφωνεί με τις προτάσεις της συναδέλφου του, επιτείνοντας την εικόνα μπάχαλου, τόσο στη Γερμανία, όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη, η οποία μοιάζει να δυσκολεύεται πολύ να καταλήξει σε άμεσα αποτελέσματα εν μέσω κρίσεων. Αξίζει να υπογραμμιστεί, πάντως, ότι η βενζίνη δεν… τσουρουφλίζει μόνο στην Ελλάδα: αντιθέτως, σε Γερμανία, Δανία, Ολλανδία και Φινλανδία πλέον η απλή αμόλυβδη κυμαίνεται από 2,3 ως και 2,6 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας τις πιέσεις στις κυβέρνήσεις για μέτρα.

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία (video)

Τριπλός ενεργειακός εφιάλτης: Στα ύψη ρεύμα, βενζίνη και πετρέλαιο – Η Ευρώπη αποκλιμακώνει, η Ελλάδα πληρώνει

Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα – Οι ανταγωνιστές, οι επενδύσεις και η τεχνολογία δεν περιμένουν»