Τριπλός ενεργειακός εφιάλτης: Στα ύψη ρεύμα, βενζίνη και πετρέλαιο – Η Ευρώπη αποκλιμακώνει, η Ελλάδα πληρώνει

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Σε κλοιό ασφυκτικών πιέσεων βρίσκονται εκ νέου τα ελληνικά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση επιστρέφει με δριμύτητα στην εγχώρια αγορά. Ενώ στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται σαφείς τάσεις αποκλιμάκωσης στις τιμές ενέργειας, χάρη στη σταθεροποίηση των διεθνών δικτύων, η ελληνική αγορά ακολουθεί εκ νέου μια εντελώς αντίθετη τροχιά. Οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος κινούνται σταθερά πάνω από το όριο των 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με το νέο κύμα ακρίβειας στα υγρά καύσιμα να συμπαρασύρει συνολικά το κόστος διαβίωσης και να πυροδοτεί αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Στο μέτωπο του ηλεκτρικού ρεύματος, οι συνεχείς αυξήσεις της χονδρικής τιμής μετακυλίονται άμεσα και χωρίς απορρόφηση στους τελικούς καταναλωτές. Οι χρεώσεις του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν μια νέα, βαρύτατη επιβάρυνση στους λογαριασμούς, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν με νόημα ότι οι υφιστάμενες επιδοτήσεις της πολιτείας θεωρούνται «σταγόνα στον ωκεανό» και αδυνατούν να ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας. Την ίδια ώρα, η εγχώρια αγορά παραμένει αισθητά ακριβότερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναδεικνύοντας τις δομικές στρεβλώσεις του ελληνικού ενεργειακού μοντέλου.

Παράλληλα, η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί πραγματική απόγνωση στους οδηγούς. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτινάσσεται καθημερινά, ενώ σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας διακινούνται ήδη σενάρια ακόμη και για ακραίες τιμές που προσεγγίζουν τα 2,50 ευρώ το λίτρο, εάν διατηρηθεί το ράλι στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.

Ο ορίζοντας του φθινοπώρου και του χειμώνα διαγράφεται εξίσου εφιαλτικός και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ενόψει της επίσημης πρεμιέρας διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς τοποθετούν την τιμή εκκίνησης τουλάχιστον στα 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ σε πολλές περιοχές δεν αποκλείεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 2,00 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, για ένα τυπικό γέμισμα δεξαμενής 1.000 λίτρων, μια οικογένεια θα κληθεί να καταβάλει από 1.900 έως και 2.000 ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με την τιμή των 1,10–1,13 ευρώ/λίτρο της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Απέναντι σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμένονται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έτσι λοιπόν, υπό το βάρος των αντιδράσεων, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης επισπεύδονται και λαμβάνουν πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται μια διπλή παρέμβαση: αφενός η οριζόντια αύξηση των ποσών στο επίδομα θέρμανσης, για να καλυφθούν περισσότερα νοικοκυριά, και αφετέρου ο μηχανισμός συγκράτησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία κάτω από το «κατώφλι» των 1,75 ευρώ το λίτρο κατά την πρεμιέρα της 15ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, εξετάζεται η επιβολή αυστηρού πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ωστόσο, η αγορά διατηρεί έντονο σκεπτικισμό. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και με την τιμή στα 1,75 ευρώ, η επιβάρυνση παραμένει δυσβάσταχτη για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού απέχει παρασάγγας από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Ταυτόχρονα, τα δημοσιονομικά περιθώρια παραμένουν εξαιρετικά στενά, εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσο η οριζόντια ενίσχυση θα μπορέσει να απορροφήσει ουσιαστικά το κύμα της ακρίβειας ή αν θα αποτελέσει απλώς ένα προσωρινό «ανάχωμα».

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