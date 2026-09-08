ΥΠΕΝ: Μέτρα…. βραδείας καύσεως για τη μείωση του κόστους ρεύματος – Ούτε 1 ευρώ το μήνα το άμεσο κέρδος των καταναλωτών

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Με μέτρα βραδείας καύσεως, εξαιρετικά μακροπρόθεσμης απόδοσης και όχι με άμεσες παρεμβάσεις φιλοδοξεί το ΥΠΕΝ να μειωθεί το κόστος του ρεύματος κατά 30% την επόμενη τριετία, δηλαδή, το 2029.

Η κυβερνητική επιλογή είναι ένας συνδυασμός μέτρων και έργων που αναμένεται να δρομολογηθούν και όχι άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους του ρεύματος εδώ και τώρα τόσο για τους οικιακούς καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοναδικό μέτρο με το οποίο οι καταναλωτές θα δουν άμεσα μια απειροελάχιστη θετική επίπτωση στον λογαριασμό ρεύματος είναι η μείωση της τιμής των ΥΚΩ κατά 50%, δηλαδή, από 6,50 ευρώ σε 3,45 το τετράμηνο.

Δηλαδή, οι οικιακοί καταναλωτές το μοναδικό άμεσο όφελος που θα έχουν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ούτε 1 ευρώ το μήνα στον λογαριασμό του ρεύματος.

Όλα τα άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% μέχρι το 2029, είναι μέτρα που προϋποθέτουν επενδύσεις σε υποδομές ή μέτρα τύπου «Εξοικονομώ» που δεν αφορούν όλους τους πολίτες παρά μόνον τους κάθε φορά δικαιούχους των προγραμμάτων.

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν εξήγησε αν και ρωτήθηκε ποια θα είναι η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε μέτρου στον στόχο για μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029.

ΑΠΕ, αποθήκευση, εξοικονόμηση

Η κεντρική φιλοσοφία των μέτρων όπως παρουσιάστηκαν από τον υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, είναι η έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην ανάπτυξη της αποθήκευσης πράσινης ενέργειας, αποθήκευση που μέχρι σήμερα η χώρα μας είναι ουραγός καθώς με δήλωση του υφυπουργού ΠΕΝ, Νίκου Τσάφου, αποκαλύφθηκε ότι περίμεναν να πέσουν οι τιμές στις μπαταρίες για να ξεκινήσουν τα έργα.

Τώρα το ΥΠΕΝ ποντάρει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην ανάπτυξη της αποθήκευσης για να μειωθεί το κόστος του ρεύματος, στόχος που το ίδιο το ΥΠΕΝ έχει επί της ουσίας υπονομεύσει μέσω του Ειδικού Χωροταξικού το οποίο σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς απαγορεύει την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών σε πάνω από το 60% της επικράτειας της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ανέφερε ότι ο δεύτερος παράγοντας που θα συμβάλει στο να πέσει το κόστος του ρεύματος κατά 30% το 2029 είναι τα προγράμματα εξοικονόμησης.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν τρία χρηματοδοτικά εργαλεία για τα επόμενα χρόνια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για παράδειγμα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα εξοικονομώ και άλλα για την τοποθέτηση αντλιών και ηλιακών θερμοσιφώνων και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο για την απανθρακοποίηση των νησιών.

Μόνο που και αυτά τα μέτρα είναι εξαιρετικά μακροπρόθεσμης απόδοσης και συν τοις άλλοις δεν αφορούν όλους τους καταναλωτές αλλά μόνον τους δικαιούχους των εκάστοτε προγραμμάτων.

Με δεδομένο ότι τα προγράμματα «Εξοικονομώ» μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν στην ώρα τους και μάλιστα ακόμα και το ΤΕΕ που έχει την ευθύνη για τη διαχείρισή τους έχει επισημάνει σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για γκρίζα ζώνη όσον αφορά στον στόχο μείωσης του κόστους ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029.

Ρευματοκλοπές και ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σημείωσε ότι η μείωση του κόστους του ρεύματος θα επιτευχθεί και όταν, άμα, όποτε αντιμετωπιστεί το θέμα των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι καταναλωτές πληρώνουν από την τσέπη τους 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ρευματοκλοπές καθώς και 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2022-2024 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή, για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και όχι μόνον.

Όμως και αυτά τα μέτρα ή καλύτερα αυτές οι προσδοκίες είναι μακρινός στόχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΥΠΕΝ μόλις πριν από ένα μήνα κατέληξε στην υπουργική απόφαση που βάζει όριο στους κακοπληρωτές που δεν θα μπορούν πλέον να φεσώνουν ένα πάροχο και να πηγαίνουν σε άλλον χωρίς καμιά επίπτωση.

Μόνο που και αυτό το μέτρο καθυστέρησε δύο χρόνια. Αν και η υπουργική απόφαση για τους κακοπληρωτές είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ πριν από δύο χρόνια, δεν κατατέθηκε άμεσα.

Ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος που κλήθηκε να τοποθετηθεί για την καθυστέρηση δύο ετών ισχυρίστηκε ότι η νέα πολιτική ηγεσία έπρεπε να ενημερωθεί και ότι ήταν πολλά τα αιτήματα της αγοράς που έπρεπε να εξεταστούν.

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