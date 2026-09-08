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08.09.2026 15:57

Γερμανία: 6 στους 10 πολίτες της Σαξονίας – Άνχαλτ πιστεύουν ότι η AfD πρέπει να κυβερνήσει

08.09.2026 15:57
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Το ισχυρότερο κόμμα της Σαξονίας-‘Ανχαλτ θα έπρεπε να αναλάβει και την κυβέρνηση, δηλώνουν έξι στους δέκα πολίτες του κρατιδίου, μετά τις εκλογές της Κυριακής και την άνετη επικράτηση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει την Σαξονία-‘Ανχαλτ καθώς κέρδισε τις εκλογές, ενώ το 37% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 53% πιστεύει επίσης ότι το πολιτικό μέλλον του κρατιδίου θα επιδεινωθεί, με το 30% να δηλώνει, αντιθέτως, ότι περιμένει να βελτιωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι παρότι τα περισσότερα γερμανικά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, η Μπέατριξ φον Στορχ,  αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, κάλεσε τους πολιτικούς αντιπάλους της να προσέλθουν σε συνομιλίες, τονίζοντας: «Δεν μπορείς να λες “δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού”».

Η φον Στορχ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατίδιο «βρίσκονται πλέον στο τραπέζι και τώρα οι δημοκράτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατία».

Πρόσθεσε ότι, εάν τα άλλα κόμματα αρνηθούν να συνεργαστούν με την AfD, «τότε μπορεί να καταλήξουμε σε χάος και ίσως οδηγηθούμε σε νέες εκλογές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κόμμα εξασφάλισε «σαφή εντολή να κυβερνήσει».

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