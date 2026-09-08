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ΥΓΕΙΑ

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08.09.2026 16:25

ΕΙΝΑΠ για την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου «Σωτηρία»: Ράντζα, υπερπληρότητα, ανεπαρκές προσωπικό

08.09.2026 16:25
nosokomeio
φωτογραφία αρχείου

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Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά καταγγέλλει τις σοβαρές και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», όπως αυτές καταγράφονται από γιατρούς της κλινικής.

Μια κλινική με προβλεπόμενη δύναμη 20 κλινών νοσηλεύει συστηματικά περίπου 31 ασθενείς, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ράντζων. Η υπερπληρότητα επιβαρύνει τις συνθήκες νοσηλείας, δυσχεραίνει την ασφαλή εποπτεία των ασθενών και αυξάνει καθημερινά τον φόρτο εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

«Το κτίριο της κλινικής είναι παλαιό και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Καταγράφονται φθορές σε τοίχους και οροφές, εκτεθειμένα σημεία με σωλήνες και καλώδια, ανεπαρκής κλιματισμός, περιορισμένοι χώροι και μόλις 3–4 μπάνια για 31 νοσηλευόμενους.» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών δεν έχει ενισχυθεί ανάλογα με την πραγματική αύξηση των νοσηλευόμενων, συμπληρώνει η ένωση. Παράλληλα, στα ψυχιατρικά επείγοντα δεν υπάρχει νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια αποκλειστικά για την κάλυψη της ψυχιατρικής εφημερίας, με αποτέλεσμα ακόμη και βασικές ιατρονοσηλευτικές πράξεις, να εξαρτώνται από το προσωπικό που καλύπτει συνολικά το Τμήμα Επειγόντων.

«Αυτά είναι τα χειροπιαστά αποτελέσματα της λεγόμενης “ψυχιατρικής μεταρρύθμισης” που ΕΕ και κυβερνήσεις εφάρμοσαν και έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, στην ποινικοποίηση της ψυχιατρικής και στις περαιτέρω εμπορευματοποιήση στον χώρο της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Ράντζα, υπερπληρότητα, ανεπαρκές προσωπικό και ακατάλληλες κτιριακές υποδομές.» αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, σύμφωνα με την ένωση. Οι ασθενείς με ψυχικές διαταραχές δικαιούνται ασφαλή, αξιοπρεπή και σύγχρονη νοσηλεία και οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εργάζονται σε συνθήκες που δεν θέτουν σε κίνδυνο ούτε τους ίδιους ούτε τους ασθενείς τους.

Η ΕΙΝΑΠ διεκδικεί : 

  • Να σταματήσει άμεσα η απαράδεκτη πρακτική της μόνιμης νοσηλείας ασθενών σε ράντζα και να ληφθούν μέτρα για την ουσιαστική αντιμετώπιση της υπερπληρότητας.
  • Άμεση ενίσχυση της Ψυχιατρικής Κλινικής με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
  • Μόνιμη και αποκλειστική νοσηλευτική κάλυψη της ψυχιατρικής εφημερίας.
  • Κατάλληλο κτίριο ή η πλήρης και ριζική ανακαίνιση του υπάρχοντος, ώστε να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ψυχιατρικής φροντίδας.

Επίσης καλεί τη Διοίκηση του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», την 1η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

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