ΟΕΝΓΕ: Να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές υποχρεωτικές μετακινήσεις των αγροτικών γιατρών

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Την άμεση διακοπή των «αιφνιδιαστικών και υποχρεωτικών μετακινήσεων» γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου από μία υγειονομική μονάδα σε άλλη, ζητά η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, με αφορμή νέο περιστατικό στην Κεφαλονιά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η αγροτική γιατρός του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ) Σάμης Β΄, έλαβε αιφνιδιαστική εντολή να μετακινηθεί αυθημερόν και να πραγματοποιήσει εφημερία στο Αργοστόλι όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η γιατρός είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών και χρειάστηκε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους για όσο θα απουσίαζε.

«Για ακόμη μία φορά παραβιάζεται όχι μόνο η ισχύουσα εργατική νομοθεσία που διέπει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των εργαζόμενων γονέων ανήλικων τέκνων. Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διαρκείς κυβερνητικές διακηρύξεις περί ενός «καλύτερου ΕΣΥ όλων των εποχών» και περί δήθεν ενισχυμένης πολιτικής προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας», τονίζει η ΟΕΝΓΕ.

Μάλιστα όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται αντίστοιχα περιστατικά στην Κεφαλονιά: «Έχουν προηγηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες αγροτικοί γιατροί κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν διαδοχικές εφημερίες σε διαφορετικές πόλεις, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα τόσο για τις συνθήκες εργασίας των γιατρών όσο και για την ασφαλή παροχή περίθαλψης» όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία.

Τι ζητάει η ΟΕΝΓΕ

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι ανάγκες των δημόσιων δομών υγείας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με διαρκείς και αιφνιδιαστικές μετακινήσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Η κάλυψη των ελλείψεων απαιτεί μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σταθερές εργασιακές συνθήκες, επισημαίνει η ΟΕΝΓΕ και ζητάει από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

Να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη.

Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στις δημόσιες δομές υγείας με μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών και του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού.

Να καταργηθεί ο αναχρονιστικός θεσμός της υπηρεσίας υπαίθρου και οι νέοι γιατροί να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινούν άμεσα την ειδικότητά τους.

Οι ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να καλύπτονται από μόνιμους, ειδικευμένους γιατρούς, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.