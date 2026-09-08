DW: Η σκιά της AfD φτάνει στην… Ιταλία

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Μετά τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, η Ιταλία ανησυχεί, καθώς γνωρίζει ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία αφορούν και τη δική της, εσωτερική πολιτική κατάσταση, γράφει σε άρθρο του ανταποκριτή της στην Ιταλία, η Deutsche Welle.

O γραμματέας της «Λέγκα», Ματέο Σαλβίνι, τηλεφώνησε προσωπικά στην πρόεδρο της AfD Άλις Βάιντελ και την συνεχάρη για το αποτέλεσμα στην Σαξονία -‘Ανχαλτ .

Σε δηλώσεις του, μάλιστα, καταφέρθηκε εναντίον όσων – όπως είπε – δεν σέβονται το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρούν ότι η Δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο. Μία έμμεση επίθεση κατά του επικεφαλής της «Φόρτσα Ιτάλια» και υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε ανοικτά ότι «πρέπει να αποφύγουμε, στην Ευρώπη, την επέκταση οποιασδήποτε λαϊκιστικής και φανατικής παρεκτροπής».

Ο Σαλβίνι είναι ενθουσιασμένος, ο Ταγιάνι ανησυχεί και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, τουλάχιστον επισήμως, σιωπά. O γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών μπορεί να ελπίζει ότι «του χρόνου, οι Γάλλοι θα επιλέξουν την Μαρίν Λε Πεν ως νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας», αλλά η Ιταλία σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει άλλα, επείγοντα προβλήματα.

Στην ατζέντα οι «δευτερογενείς ροές»

Η Μελόνι φοβάται ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Σαξονία-‘Ανχαλτ, η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μπορεί να αποφασίσει να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές μεταναστών στα πλαίσια των λεγόμενων «δευτερογενών ροών».Το θέμα είχε ήδη προκύψει τις περασμένες εβδομάδες και η Ιταλία αρνήθηκε να συναινέσει, διότι ζητά ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που θα έπρεπε να επιστραφούν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συμψηφιστεί με το συνολικό νούμερο διασωθέντων μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρονται στα ιταλικά λιμάνια.

Σε ένα κλίμα ευρύτερης ανησυχίας και πόλωσης, είναι σαφές ότι και η Ρώμη θα προσπαθήσει να παίξει το χαρτί του μεταναστευτικού και της ασφάλειας ενόψει, μάλιστα, της πιθανής πραγματοποίησης πρόωρων βουλευτικών εκλογών, την ερχόμενη Άνοιξη.

Η έτερη, μεγάλη ανησυχία, αφορά την ιταλική ακροδεξιά. Δεν πανηγυρίζει μόνον ο Σαλβίνι, αλλά και το νεοσύστατο κόμμα «Εθνικό Μέλλον». Βρίσκεται στην ίδια ευρω-ομάδα με την AfD, στην φάση αυτή εξασφαλίζει το 8% της πρόθεσης ψήφου και θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μελόνι ήταν αναποτελεσματική, ότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει μια πραγματικά αυστηρή, δεξιά πολιτική.

Η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» φοβάται ότι τους επόμενους οκτώ μήνες, μέχρι να στηθούν οι κάλπες, οι ακραίες αυτές θέσεις πρόκειται να συνεχίσουν να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Στερώντας τις πολύτιμες ψήφους και ίσως ακόμη και την δυνατότητα να μπορέσει να επανεκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας.

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