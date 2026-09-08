Guardian: Γιατί είναι σημαντική η νίκη της AfD και τι μπορεί να ακολουθήσει στη γερμανική πολιτική

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Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη εκλογική νίκη της ακροδεξιάς σε κρατίδιο μετά την περίοδο του ναζισμού, καθώς η AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44%, μένοντας λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία.

Η επίδοση αυτή άφησε την AfD σχεδόν 27 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους συγκυβερνώντες Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολιτικό σεισμό μεγέθους 9,0».

Γιατί η νίκη της AfD είναι τόσο σημαντική

Όπως αναφέρει ο Guardian, για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ένα γερμανικό κρατίδιο βρίσκεται τόσο κοντά στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση.

Εφόσον η AfD καταφέρει να αναλάβει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ, θα αποκτήσει σημαντικές αρμοδιότητες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η εσωτερική ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, το κόμμα έχει δεσμευθεί να:

ξεκινήσει εκστρατεία «επαναμετανάστευσης» και απελάσεων,

απαγορεύσει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στα σχολεία,

σταματήσει την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων.

Η νίκη δίνει παράλληλα ισχυρή ώθηση στην AfD ενόψει των δύο ακόμη εκλογικών αναμετρήσεων σε γερμανικά κρατίδια μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι στόχος του κόμματος είναι να φτάσει το 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2029. Αυτή τη στιγμή η AfD βρίσκεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο με 28%.

Μπορεί η AfD να σχηματίσει κυβέρνηση;

Η ηγεσία της AfD και ο επικεφαλής υποψήφιός της στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, υποστηρίζουν ότι οι ψηφοφόροι έδωσαν στο κόμμα σαφή εντολή να κυβερνήσει.

Ωστόσο, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, η AfD θα χρειαστεί είτε κυβερνητικό εταίρο είτε την ανοχή άλλου κόμματος για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας.

Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής την επίσημη στήριξη στον Ζίγκμουντ. Το BSW, πάντως, ένα μικρό λαϊκιστικό κόμμα που χαρακτηρίζεται «αριστερό-συντηρητικό» και πέρασε οριακά το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο έμμεσης συνεργασίας.

Ο Ζίγκμουντ έχει δηλώσει ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα κινηθεί «με το χέρι απλωμένο», επιχειρώντας να δοκιμάσει τις αντοχές της μέχρι σήμερα σταθερής άρνησης των άλλων κομμάτων να συνεργαστούν με την AfD.

Εάν δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Για κάτι τέτοιο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Η στρατηγική του «τείχους προστασίας» δοκιμάζεται

Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ εντείνει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η πολιτική αποκλεισμού της AfD από την εξουσία, το λεγόμενο «τείχος προστασίας» των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην ακροδεξιά.

Η μοναδική προηγούμενη περίπτωση κατά την οποία η AfD είχε κερδίσει εκλογές σε κρατίδιο ήταν στη γειτονική Θουριγγία το 2024. Εκεί, όμως, η νίκη της ήταν λιγότερο σαρωτική και τα υπόλοιπα κόμματα κατάφεραν να συγκροτήσουν έναν δύσκολο συνασπισμό από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, λόγω της μεγάλης διαφοράς της AfD, μια αντίστοιχη λύση θεωρείται πολύ δυσκολότερη. Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, παραδέχθηκε ότι το CDU δεν διαθέτει πλέον εντολή για να επιχειρήσει κάτι τέτοιο.

Ισχυρό πλήγμα για Μερτς και CDU

Οι εκλογές αποτέλεσαν βαριά ήττα για τον Φρίντριχ Μερτς και το CDU. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από το αποτέλεσμα.

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου από τις κάλπες έδειξαν έντονη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σχετικά με την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας, που έχουν επιβαρυνθεί από τον πληθωρισμό και τον πόλεμο στο Ιράν, έχουν πλήξει ιδιαίτερα τη Σαξονία-Άνχαλτ, το φτωχότερο κρατίδιο της Γερμανίας.

Το κόστος ζωής φάνηκε μάλιστα να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τους ψηφοφόρους από τη μετανάστευση, το ζήτημα που παραδοσιακά βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της AfD.

Αν και η μεγαλύτερη δύναμη της AfD παραμένει στα ανατολικά κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, το κόμμα είχε σημαντικά κέρδη και σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε δυτικά κρατίδια νωρίτερα μέσα στη χρονιά, εν μέσω ανησυχιών για την αποβιομηχάνιση.

Πίεση και στην κυβέρνηση Μερτς

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), μικρότερος εταίρος στην κυβέρνηση συνασπισμού του Μερτς, άφησαν να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένοι να μετριάσουν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Ο Μερτς, από την πλευρά του, επέμεινε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη και το συνταξιοδοτικό είναι απαραίτητες και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να τις υπερασπίζεται «προς το συμφέρον των παιδιών και των εγγονιών μας».

Οι επόμενες δύο κάλπες

Στις 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν εκλογές στο Βερολίνο και στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, δύο από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Η δυναμική της AfD και η γενικευμένη δυσαρέσκεια για τον Μερτς και την κυβέρνηση CDU-SPD αυξάνουν τον κίνδυνο νέων απωλειών για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD διατηρεί μικρό προβάδισμα έναντι του SPD, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται πιθανή μια απόλυτη πλειοψηφία.

Στο Βερολίνο η εικόνα είναι περισσότερο ρευστή, με το CDU, την Αριστερά (Die Linke) και την AfD να διεκδικούν την πρώτη θέση.

Ακόμη και εάν το CDU διατηρήσει την πρωτιά, ο σχηματισμός ενός πολιτικά συνεκτικού συνασπισμού αναμένεται να είναι δύσκολος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα πλήγμα για τον Μερτς και να ενισχύσει την αστάθεια της κυβέρνησής του.

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