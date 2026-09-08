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08.09.2026 14:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: «Μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία»

08.09.2026 14:29
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Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή μία δήλωσή του σήμερα στον ΑΝΤ1 έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στάθηκε στη δήλωση του υπουργού Υγείας ο οποίος είπε ότι «στην Ελλάδα του  κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Τη ζουν στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με καθηλωμένη την αγοραστική τους δύναμη στην τελευταία θέση της ΕΕ! Βιώνουν “συγκλονιστική ευημερία” στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενοίκιο, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, στις “συμφωνίες κυρίων” στα ράφια των σούπερ μάρκετ!» σχολίασε και πρόσθεσε:

«Γι’ αυτό και θα δώσουν καθαρή απάντηση στην αλαζονεία και την παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης μιας κυβέρνησης που αποδείχτηκε εξαιρετικός τροχονόμος των καρτέλ και των ολιγοπωλίων. Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός Υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τους πολίτες. Έχει σχέδιο και όραμα. Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να εγγυηθεί».

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