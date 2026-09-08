Νέες αιχμές Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Εδώ μιλάμε για μία προσωπική αντιπαράθεση – Μπακογιάννη: Δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα εξαιτίας του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά – μιλώντας ευθέως για προσωπικό γινάτι – άφησε ο Παύλος Μαρινάκης, καθώς η αντιπαράθεση της κυβέρνησης και της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό… καλά κρατεί.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή εγώ καταρχάς δεν βλέπω κάποιο κόμμα. Έχει προεξοφληθεί. Πιθανότατα θα γίνει, μέχρι να γίνει όμως μιλάμε για ένα υποτιθέμενο, πιθανό, με βάση φήμες, εγώ δεν λέω αβάσιμες, κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι τον κόσμο, εγώ το λέω, δεν κατέχω την απόλυτη αλήθεια, ούτε διεκδικώ δάφνες ανθρώπου που ξέρει καλύτερα από αυτούς που μας ακούν ή μας βλέπουν. Εγώ θεωρώ ότι τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει η προσωπική ατζέντα κανενός. Εδώ δεν μιλάμε για μία πολιτική πλατφόρμα διαφορετική, ένα μανιφέστο προτάσεων, εδώ μιλάμε για, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μία προσωπική αντιπαράθεση».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο όταν ξυπνάει ή μέχρι να κοιμηθεί είναι αν θα γίνει ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ή τον κόσμο που – για να το εξειδικεύσω – που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα αμφιταλαντεύεται, δεν τον ενδιαφέρει, θεωρώ, αν ο όποιος κύριος Σαμαράς, το όποιο πρόσωπο δηλαδή, πολιτικό πρόσωπο, θα αποφασίσει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Γιατί μιλάμε για ένα φημολογούμενο προσωποπαγές κόμμα. Τι τον νοιάζει τον κόσμο αυτόν; Οι πολιτικές τον νοιάζουν».

Μάλιστα, «μπαίνοντας στο γήπεδο» του Α. Σαμαρά, διερωτήθηκε: «Μπορείτε εσείς να θυμηθείτε άλλη κυβέρνηση που να προστάτευσε καλύτερα τα σύνορα της χώρας και μάλιστα με υβριδικές απειλές; Η απάντηση για μένα είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να εξόπλισε τόσο σημαντικά τη χώρα; Rafale, Belharra, F-16, F-35. Η απάντηση είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ, 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Εγώ μιλάω με πολιτικές και όχι στον αέρα. Άλλη κυβέρνηση, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προηγούμενες από εμάς είχαν “φοβικότητα”, με το που γίνεται μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο να μπαίνει η αστυνομία αυτονοήτως και να συλλαμβάνει αυτά τα “καλόπαιδα” και να τα πηγαίνει στον εισαγγελέα; Άλλη κυβέρνηση να έχει βάλει τάξη στα γήπεδα;».

Καταλήγοντας, δε, τόνισε ότι «όταν έρθει η ώρα της κάλπης, γνώμη μου, μπορεί να διαψευστώ. Οι πολίτες θα κρίνουν πολιτικές, πεπραγμένα και προγράμματα και όχι το προσωπικό “γινάτι” κανενός. Άρα, για μένα η συζήτηση αυτή είναι πολύ μικρής σημασίας σε σχέση με αυτά που αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή».

Ενδιαφέρουσα, ωστόσο, ήταν και η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για το κόμμα Σαμαρά στον ρ/σ Mega News. Η πρώην υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά για τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του πρώην πρωθυπουργού ότι «μόνο στρατηγικό λάθος δεν ήταν. Στρατηγικά σωστή κίνηση ήταν», εξηγώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο η ΝΔ «οριοθετεί τον χώρο» της. «Η Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όπως και να λέγεται, θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε.

«Αυτή η παράταξη έχει επιβιώσει πολλών προβλημάτων και αναμφισβήτητα είναι ένα πρόβλημα αυτό. Θα επιβιώσουμε και τώρα» εκτίμησε, ωστόσο, ταυτόχρονα, απέρριψε το ενδεχόμενο η ΝΔ να στραφεί προς τα δεξιά: «Εμείς το λάθος του woke δεν θα το κάνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θα αλλοιώσουμε την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. […] Δεν πρόκειται από αυτή την ταυτότητα να φύγουμε διότι κάποιος θέλει να μας τραβήξει πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο πάνω ή πιο κάτω».

Διαβάστε επίσης

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή για κυβέρνηση συνεργασίας



ΣΥΡΙΖΑ: Δούρου και Παππάς ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη – Εκτός του κάδρου της ΔΕΘ ο Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο τη Novartis

Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για τριμερή με αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη – Ο προβληματισμός και τα στοιχήματα της Αθήνας