Χορεύτρια από τη Λάρισα εντυπωσίασε σε αραβικό γάμο στο Λονδίνο με belly dance στη «Μισιρλού» (Video)

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Η «Μισιρλού» συνάντησε το belly dance σε έναν αραβικό γάμο στο Λονδίνο, με πρωταγωνίστρια τη Λαρισαία χορεύτρια Φωτεινή Αντωνίου, η οποία ξεχώρισε με την εμφάνισή της και κέρδισε τα βλέμματα των καλεσμένων.

Η Φωτεινή Αντωνίου έχει καταγωγή από τη Λάρισα, ωστόσο ζει και εργάζεται επαγγελματικά στη βρετανική πρωτεύουσα. Στο Λονδίνο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο του χορού, ενώ είναι ιδιοκτήτρια δύο σχολών χορού, όπως αναφέρει το onlarissa.

Belly dance στους ήχους της «Μισιρλού»

Σε βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση, η Λαρισαία χορεύτρια εμφανίζεται να παρουσιάζει belly dance υπό τους γνώριμους ήχους της «Μισιρλού», στην εκτέλεση του Γιάννη Κότσιρα.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έδωσε στην εμφάνιση έντονο ελληνικό χρώμα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό πάντρεμα ανάμεσα στην ελληνική μουσική και την αραβική χορευτική παράδοση.

Η παρουσία της Φωτεινής Αντωνίου προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των καλεσμένων, καθώς με τον χορό της έδωσε τον δικό της ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά, μεταφέροντας παράλληλα κάτι από Ελλάδα στο Λονδίνο.

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