Δίκη για Τέμπη: Για ανακριτική αδράνεια στο θέμα του «μπαζώματος» έκανε λόγο ο Ψαρόπουλος – Αίτημα για έλεγχο στο κινητό του σταθμάρχη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ξεκίνησε σήμερα (8/9) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, είπε αρχικά πως το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης – αυτό που έγινε γνωστό ως «μπάζωμα»- στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στη διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Επίσης, μίλησε για τα στοιχεία της υπόθεσης που – κατά τον ίδιον – δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές Αρχές και συγκεκριμένα τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και την εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, για έναν χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ.

Για την υπόθεση του «μπαζώματος», σημείωσε πως ο ανακριτής «αδράνησε χρονικά» να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη» ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια.

«Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα», επεσήμανε, προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών.

Η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αίτημα για έλεγχο στο κινητό του σταθμάρχη

Πριν την έναρξη της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων.

Όπως ανέφερε η δεύτερη κόρη του που κατέθεσε ως μάρτυρας, «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή – το κινητό τηλέφωνο – του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία

Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα



Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών