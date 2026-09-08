Δίκη για Τέμπη: Για ανακριτική αδράνεια στο θέμα του «μπαζώματος» έκανε λόγο ο Ψαρόπουλος – Αίτημα για έλεγχο στο κινητό του σταθμάρχη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ξεκίνησε σήμερα (8/9) στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου.
Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, είπε αρχικά πως το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης – αυτό που έγινε γνωστό ως «μπάζωμα»- στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και στη διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης.
Επίσης, μίλησε για τα στοιχεία της υπόθεσης που – κατά τον ίδιον – δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές Αρχές και συγκεκριμένα τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και την εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, για έναν χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ.
Για την υπόθεση του «μπαζώματος», σημείωσε πως ο ανακριτής «αδράνησε χρονικά» να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη» ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια.
«Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα», επεσήμανε, προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών.
Η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πριν την έναρξη της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων.
Όπως ανέφερε η δεύτερη κόρη του που κατέθεσε ως μάρτυρας, «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».
Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή – το κινητό τηλέφωνο – του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη στον Πειραιά 25χρονος καταζητούμενος στην Τουρκία
Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα
Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.