Ο Τσίπρας επενδύει στον πόλεμο Μητσοτάκη–Σαμαρά

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Η εκρηκτική σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά προσφέρει στον Αλέξη Τσίπρα ένα πολιτικό δώρο: η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται διχασμένη, η κυβερνητική φθορά βαθαίνει και η συζήτηση μετακινείται από τα μέτρα της ΔΕΘ στην επόμενη ημέρα της εξουσίας. Το ερώτημα είναι εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα αρκεστεί να περιμένει το «ώριμο φρούτο» ή θα καταφέρει να μετατρέψει τη γαλάζια κρίση σε δική του πολιτική δυναμική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε στη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το σχέδιο για μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Τελικά, όμως, μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης μονοπώλησε η ευθεία σύγκρουσή του με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός απέκλεισε κάθε περιθώριο συνεννόησης μαζί του και του απέδωσε «τεχνογνωσία» στο να βλάπτει την παράταξη. Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν ακόμη σκληρότερη: μίλησε για «κόμμα Μητσοτάκη» και προέβλεψε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός θα μείνει στην Ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και των υποκλοπών.

Η εικόνα αυτή επιτρέπει στην πλευρά Τσίπρα να μιλά για μια «ΔΕΘ Σαμαρά», στην οποία οι εξαγγελίες Μητσοτάκη πέρασαν σε δεύτερο πλάνο. Η αυριανή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΛΑΣ στο Βελλίδειο σχεδιάζεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πάνω στο τρίπτυχο «αξιοπιστία, μεσαία τάξη, σύγκριση προγραμμάτων».

Το πολιτικό δώρο και η παγίδα

Η λογική είναι σαφής: όσο ο Μητσοτάκης συγκρούεται με τον Σαμαρά, τόσο δυσκολεύεται να συσπειρώσει τη ΝΔ και να εμφανιστεί ως ο αδιαμφισβήτητος πόλος σταθερότητας. Ο Τσίπρας, αντιθέτως, επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης, αφήνοντας πίσω του το ΠΑΣΟΚ και περιμένοντας η φθορά της ΝΔ να μειώσει σταδιακά την εκλογική απόσταση.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σοβαρό όριο. Η τελευταία μέτρηση της Interview δίνει στη ΝΔ 26,3% στην πρόθεση ψήφου, στην ΕΛΑΣ 13,7% και στο ΠΑΣΟΚ 11,9%. Καταγράφει, δηλαδή, τον Τσίπρα δεύτερο, αλλά ακόμη σε μεγάλη απόσταση από τον Μητσοτάκη. Παράλληλα, η δυνητική ψήφος προς ένα κόμμα Σαμαρά υπολογίζεται στο 12%, ενώ το 78% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε. Τ

Κυρίως, ο Σαμαράς δεν απειλεί μόνο τη ΝΔ. Μπορεί να αντλήσει ψήφους διαμαρτυρίας και από πολίτες που είχαν περάσει προηγουμένως από τον ΣΥΡΙΖΑ ή βλέπουν σήμερα θετικά την ΕΛΑΣ. Η αποδυνάμωση του Μητσοτάκη δεν συνεπάγεται αυτομάτως ενίσχυση του Τσίπρα.

Γι’ αυτό και το «ώριμο φρούτο» μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά χρήσιμο, αλλά δεν υποκαθιστά τη συγκρότηση πλειοψηφικού ρεύματος. Ο πόλεμος Μητσοτάκη–Σαμαρά ανοίγει χώρο στον Τσίπρα, αλλά δεν του χαρίζει, ούτε την πρωτιά ούτε την εξουσία.

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