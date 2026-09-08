Κρίστιαν Χατζημηνάς: Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες – Στο προσκήνιο η ελληνική αμυντική βιομηχανία

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Ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ και ιδρυτής & CEO της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, έστειλε από το 3ο Συνέδριο της Ημερησίας μήνυμα για πιο ενεργό ρόλο των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνητή νοημοσύνη και την εξωστρέφεια.

Tην ανάγκη να περάσει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα από την πολιτική ηγεσία στην ίδια την επιχειρηματική κοινότητα ανέδειξε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο της «Ημερησίας» με τίτλο: «Η Ελλάδα του αύριο – Redefining Growth in Southeastern Europe» σε πάνελ με τον first Managing Director ESM & CEO EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ και τον Νίκο Βέττα Γενικό Διευθυντή, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ και ιδρυτής και CEO της THEON εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της Ευρώπης, έθεσε όμως με σαφήνεια το ζήτημα της επιχειρηματικής ευθύνης για τις αλλαγές που απαιτούνται. Όπως σημείωσε, η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες», ήταν το βασικό μήνυμα του Χατζημηνά, ο οποίος υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ίδια τα επιχειρηματικά συμφέροντα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το παράδειγμα που έφερε ήταν χαρακτηριστικό. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, σημείωσε ότι την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τον κινεζικό ανταγωνισμό, οι ίδιοι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν φθηνούς Κινέζους υπεργολάβους, υπονομεύοντας στην πράξη τις προσπάθειες προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Το ίδιο, όπως είπε, συμβαίνει και στον τομέα της άμυνας, όπου επιχειρηματικά συμφέροντα μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην προσπάθεια δημιουργίας μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

«Εκτός από την πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει και επιχειρηματική βούληση. Γιατί, όπως είπαμε, εμείς είμαστε το πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κρ. Χατζημηνάς χρησιμοποίησε ως δεύτερο παράδειγμα την αγορά των φωτοβολταϊκών. Όπως ανέφερε, όταν οι κινεζικές επιχειρήσεις εισήλθαν δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά, οι Βρυξέλλες προσπάθησαν να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ωστόσο, τα ίδια τα επιχειρηματικά συμφέροντα, κατά την άποψή του, υπονόμευσαν την προσπάθεια.

«Εμείς, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τορπιλίσαμε αυτή την προσπάθεια. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Το 90% της παγκόσμιας αγοράς είναι κινεζικό», ανέφερε.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με κανονισμούς, επιδοτήσεις και κρατικές παρεμβάσεις. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και να επενδύσουν σε αυτή.

Για τον ίδιο, μάλιστα, η Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. «Πρέπει να είμαστε πρωταθλητές», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα, μετά τη βελτίωση των μακροοικονομικών της επιδόσεων, μπορεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το μεγάλο όπλο

Στην επόμενη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς επισήμανε ότι ως βασικό εργαλείο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: «Απλώς επενδύστε στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ κυρίως στη φορολογία και την παραγωγικότητα, με την τελευταία να συνδέεται πλέον άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη.

Γι’ αυτό προτείνει σημαντική στροφή των ευρωπαϊκών πόρων προς την επανεκπαίδευση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

«Θα διέθετα τα δύο τρίτα των πόρων στη στήριξη των επιχειρήσεων για την επανεκπαίδευση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων στην AI», ανέφερε.

Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Χατζημηνάς θεωρεί ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα βρίσκεται στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Οι Έλληνες μηχανικοί είναι χρυσός εδώ στην Ελλάδα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένους ανθρώπους που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να μην περιοριστούν στην εγχώρια αγορά. «Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο την ελληνική αγορά. Πρέπει να κοιτάξουμε προς τα έξω», είπε, διευκρινίζοντας ότι η εξωστρέφεια δεν αφορά μόνο τις εξαγωγές αλλά και τις επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Και αυτό είναι ίσως το δεύτερο μεγάλο μήνυμα της παρέμβασής του: η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά πρέπει να το μετατρέψει σε διεθνή επιχειρηματική ισχύ.

Από την πολιτική βούληση στην επιχειρηματική δράση

Η παρέμβαση του κ. Χατζημηνά καταλήγει έτσι σε μια διαφορετική ανάγνωση της ευρωπαϊκής πρόκλησης. Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, από τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη φορολογία μέχρι την τεχνολογική υστέρηση και την αδυναμία να προστατεύσει αποτελεσματικά τη βιομηχανική της βάση.

Και το μήνυμα του Κρ. Χατζημηνά από το 3ο Συνέδριο της «Ημερησίας» ήταν ότι η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα πρέπει να πάψει να περιμένει τις λύσεις από την πολιτική ηγεσία και να αναλάβει η ίδια μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εξωστρέφεια της επόμενης ημέρας.

Στο προσκήνιο η ελληνική αμυντική βιομηχανία – Ο ρόλος της AI και του ανθρώπινου δυναμικού

Από τη συνέντευξη που έδωσε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής & CEO THEON GROUP, Ιδρυτής EFA GROUP, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, τόνισε επίσης την ανάγκη που υπάρχει πρώτα οι επιχειρηματίες να επενδύσουν, να καινοτομήσουν, να πάρουν ρίσκα, και μετά να αναζητήσουν συμβόλαια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις λεγόμενες εταιρείες-«κελύφη», σημείωσε ότι στο παρελθόν επικρατούσαν στρεβλές πρακτικές στις προμήθειες, υποστηρίζοντας ότι «γινόταν μία προμήθεια και έπρεπε να δώσουμε παντού, επικρατούσε ο λάθος ‘σοσιαλισμός’». Όπως ανέφερε, το φαινόμενο αυτό έχει πλέον εκλείψει, ενώ σήμερα ο όρος «κέλυφος» αφορά κυρίως μικρές ξένες εταιρείες που δεν προσφέρουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία.

Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν στη διατήρηση του know-how που δημιουργείται, όταν μεταβάλλονται οι διακρατικές σχέσεις ή οι εταιρικές ισορροπίες. Όπως υπογράμμισε, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι σημαντική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δημιουργούν μόνιμο αποτύπωμα στη χώρα και δεν οδηγούν στη μεταφορά κρίσιμης τεχνογνωσίας και δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Για το μέλλον της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και της μετεκπαίδευσής του στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς για την επαναβιομηχάνιση της Ελλάδας μίλησε ο πρόεδρος του EFA Group και CEO του THEON Κρίστιαν Χατζημηνάς στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλεξάνδρα Φωτάκη στο πλαίσιο του OT FORUM στην 90η ΔΕΘ.

«Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό μετράει πολύ σε ένα περιβάλλον με καινούργιες τεχνολογίες, στην Ελλάδα έχουμε ένα φυσικό πλεονέκτημα, γιατί έχουμε άξιες και άξιους μηχανικούς», δήλωσε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Όπως τόνισε, οι εταιρείες πρέπει να οργανωθούν καλύτερα και να πάρουν ως έναυσμα την νέα πολιτική της κυβέρνησης, όπου δίνονται ευκαιρίες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία να αναπτυχθεί περισσότερο, π.χ. μέσω του ΕΛΚΑΚ.

Σε ερώτηση αναφορικά με το αν η Ελλάδα καθίσταται παραγωγός και όχι μόνον πελάτης ή υπερεργολάβος, ο κ. Χατζημηνάς απάντησε ότι με το 25% έχει επέλθει μία «κοσμογονική αλλαγή», αφού πλέον το κράτος μπορεί να προσδιορίσει πριν την ανάληψη του έργου την ελληνική προστιθέμενη αξία. Έτσι, με την κατεύθυνση αυτή τα «κλειδιά», όπως ανέφερε, περνάνε σε ελληνικά χέρια.

Αν και παλιότερα, επεδιή κάποιες προμήθειες έπρεπε να γίνουν γρήγορα, η δημόσια διοίκηση δεν μπορούσε να ασκήσει τις δέουσες πιέσεις. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει. Όπως είπε, αν η Ελλάδα αρχίσει διαπραγμαεύσεις με ξένον προμηθευτή, που θα ήθελε να κρατήσει τα «κλειδιά», η πρώτη αντίδραση θα ήταν αρνητική. «Όταν μια εταιρεία δει ότι θα χάσει μία μεγάλη προμήθεια και η ελληνική κυβέρνηση εννοεί το ‘όχι’, τότε οι ξένες εταιρείες αναγκάζονται να συνεργαστούν».

Το στοίχημα των επενδύσεων

Όσον αφορά τη δυνατότητα επενδύσεων από τις ελληνικές εταιρείες, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς επεσήμανε ότι λίγες είναι οι εταιρείες που πέρνουν ρίσκα και κάνουν τις επενδύσεις που χρειάζεται.

Απαντώντας έπειτα σε ερώτηση σχετικά με τις εταιρείες «κελύφη», ο CEO του THEON είπε χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα επικρατούσε άλλοτε ο λάθος ‘σοσιαλισμός’. Γινόταν μία προμήθεια και έπρεπε να δώσουμε παντού». «Αυτό έχει εξαφανιστεί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα η λέξη «κέλυφος» αφορά ξένες εταιρείες, κυρίως μικρές, που δεν δίνουν προστιθέμενη αξία.

Ένα ακόμη ζήτημα έγκειται στη συντήρηση συστημάτων όταν το κλίμα μεταξύ δύο χωρών ή εντός μίας εταιρείας αλλάζει. «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ναι μεν έχουμε ξένες επενδύσεις, αλλά τέτοιες που να μην φύγουν προς τα έξω».

Παραγωγικό μοντέλο, AI και ανθρώπινο δυναμικό

Στη συνέχεια, κ. Χατζημηνάς τόνισε ότι η επαναβιομηχάνιση στην Ελλάδα θα γίνει μόνο με όρους τεχνητής νοημοσύνης «κάτι που είναι εύκολο, γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες, αν επενδύσει χρόνο. Θες το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας», υπογράμμισε ο ίδιος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει κίνητρα. «Να μην έχουμε το χειρότερο καθεστώς αποσβέσεων 10% σε όλη την Ευρώπη, ειδικά όσον αφορά επενδύσεις υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού», είπε.

Ειδικά ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, ο πρόεδρος του EFA Group υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή ενός 15ου μισθού με την προϋπόθεση επιτυχούς μετεκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αμυντική βιομηχανία μπορεί να φέρει πίσω στην Ελλάδα ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε για το εξωτερικό, υποστήριξε ο ίδιος, ειδικά μέσω του μέτρου για το αφορολόγητο 50%.

Φορολογία και ανάπτυξη

«Στην Ελλάδα έχουμε τους χαμηλότερους φόρους, δεν χρειάζεται να μειωθούν παραπάνω. Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να γίνονται με μια προσέγγιση οριακής φορολόγησης», τόνισε ο κ. Χατζημηνάς, αναφέροντας ότι χρειάζονται «χειρουργικές παρεμβάσεις» όπου απαιτείται, π.χ. όταν μια εταιρεία ξοδεύει μεγάλα ποσά στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Κλείνοντας, ο ίδιος τόνισε ότι «την επαναβιομηχάνιση πρέπει να την κάνουμε εμείς οι επιχειρηματίες». Όπως είπε, υπάρχει μεν «ούριος άνεμος», αλλά «εμείς πρέπει να φτιάξουμε το σκαρί για να πάμε μπροστά».

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