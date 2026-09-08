«Οιδίπους τύραννος» το καλοκαίρι του 2027 ο Μελέτης Ηλίας, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

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Μετά την εξαιρετική συνεργασία τους στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή, και δύο χρόνια παραστάσεων, ο Θέμης Μουμουλίδης και ο Μελέτης Ηλίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους το καλοκαίρι του 2027, με το ανέβασμα της κορυφαίας τραγωδίας του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος.

Ο Μελέτης Ηλίας, εκ των σημαντικότερων σύγχρονων ηθοποιών, ηθοποιός με μακρά θητεία στο κλασικό θέατρο, μετά την αριστουργηματική ερμηνεία του στον ρόλο του Κρέοντα στην Αντιγόνη, θα αναμετρηθεί με τον κορυφαίο τραγικό ήρωα.

Η προετοιμασία της παράστασης έχει ήδη ξεκινήσει και ο θίασος ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Η τραγωδία θα ανέβει σε καινούργια μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή.

Η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στις 26 Ιουνίου 2027 στο Αρχαίο θέατρο Δωδώνης. Η παράσταση ανεβαίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης 20 χρόνων καλλιτεχνικής δραστηριότητας της 5ης Εποχής που δημιούργησε ο Θέμης Μουμουλίδης, και έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 παραγωγές και περισσότερες από 80 εκδόσεις θεατρικών κειμένων. Πρόκειται για την έκτη τραγωδία που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης.