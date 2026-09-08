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08.09.2026 17:46

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών στη Μόσχα – «Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

08.09.2026 17:46
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credit: AP

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, εν μέσω της ανανεωμένης διπλωματικής προσπάθειας της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε τις επισκέψεις των απεσταλμένων του Τραμπ για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα και, για πρώτη φορά, στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με στόχο να επιτευχθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πούτιν παρουσίασε το όραμά του για την ειρηνευτική διαδικασία και ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης τον Τραμπ ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Kyiv Independent στις 6 Σεπτεμβρίου ότι ο Τραμπ θα επικοινωνούσε με τον Ρώσο ηγέτη αφού πρώτα ενημερωνόταν από τους απεσταλμένους του. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για μια σημαντική αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι και την ομάδα του στις 6 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα περιλάμβαναν «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα», αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε κάποια σημαντική συμφωνία.

Δεν επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος

Άτομα που γνωρίζουν τις τελευταίες διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Kyiv Independent ότι, ενώ οι απεσταλμένοι μετέφεραν αναθεωρημένες ειρηνευτικές προτάσεις, δεν επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος, καθώς ο Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να κλιμακώσει τον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας.

Μία από αυτές τις προτάσεις φέρεται να περιλαμβάνει αμοιβαία παύση των αεροπορικών επιθέσεων — μια ιδέα στην οποία η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει. Η Μόσχα συμφώνησε μόνο σε μια περιορισμένη τριήμερη παύση των επιθέσεων εναντίον των πρωτευουσών κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των απεσταλμένων.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να συνεχιστεί και κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ενεργειακού της δικτύου.

Η μόνη απτή πρόοδος φαίνεται να είναι η προσπάθεια της Ουάσινγκτον για έναν νέο γύρο τριμερών συνομιλιών, μια πιθανότητα που το Κρεμλίνο δεν έχει αποκλείσει.

Οι ανανεωμένες συζητήσεις πραγματοποιούνται μετά το ουσιαστικό πάγωμα των ειρηνευτικών προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον μετατοπίστηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ το Κίεβο και η Μόσχα εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα.

Ο Πούτιν δήλωσε στους Αμερικανούς απεσταλμένους στις 5 Σεπτεμβρίου ότι αναμένει από τη Ρωσία να επιτύχει τους «στόχους» της και ότι η Μόσχα επιθυμεί να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου της.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει την κατάπαυση του πυρός και έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονμπάς, μια εν μέρει κατεχόμενη και στρατηγικά ζωτικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας με τη στήριξη της Δύσης, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα

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