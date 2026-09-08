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08.09.2026 18:26

Διπλωματική κλιμάκωση φέρνει το μέτωπο κατά του Ισραήλ: Κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ, «μπλόκο» στην είσοδο σε 12 μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου

08.09.2026 18:26
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Σε αντίποινα προχωρά το Ισραήλ κατά της Βρετανίας για τις κυρώσεις που επέβαλε στους εποίκους της Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διατάζει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στη Δυτική Όχθη και την απομάκρυνση των εκπροσώπων της Βρετανίας από τη συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, που ηγούνται οι ΗΠΑ. 

Παράλληλα, διακόπτεται η εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής από τις δυνάμεις της Βρετανίας και θα απαγορευτεί η είσοδος 12 εκπροσώπους του βρετανικού κοινοβουλίου που το Ισραήλ τους κατηγορεί για «αντισημιτική» δραστηριότητα.

Σάαρ: Εχθρική η κυβέρνηση των Εργατικών

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε τις κυρώσεις εξόφθαλμη «παρέμβαση». «Οι κυρώσεις απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης στη σύγκρουση», σχολίασε.

Κατηγόρησε ακόμα τους Εργατικούς για εχθρική συμπεριφορά κατά του Ισραήλ. «Το Ισραήλ δεν έχει τίποτα εναντίον του βρετανικού λαού. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς φίλους στη Βρετανία. Δυστυχώς, βρίσκεται στην εξουσία μια εχθρική κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ενεργεί συστηματικά εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, και αυτό δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να ανταποκριθούμε επιτέλους στις εχθρικές της ενέργειες».

Αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά ανακοίνωσαν ότι θα «επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Βρετανία αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ διαπράττει Εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο δράσης, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

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