Συναγερμός στην αστυνομία: 26χρονος απέδρασε από το Εφετείο

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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου που κατάφερε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή του στο Εφετείο Αθηνών.
Οι αστυνομικές δυνάμεις χτενίζουν την περιοχή γύρω από το Εφετείο προκειμένου να εντοπίσουν τον 26χρονο.
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