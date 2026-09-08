Γιατί το Ισραήλ τάσσεται στο πλευρό της Αργεντινής στην αμφισβήτηση των βρετανικών διεκδικήσεων στα Φώκλαντ;

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Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί χρησιμοποιούν τη διαμάχη για τα Νησιά Φώκλαντ ως αντίποινα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας το αρχιπέλαγος του Νότιου Ατλαντικού ως «κατεχόμενο έδαφος της Αργεντινής».

Το τελευταίο μπαράζ επικρίσεων έρχεται μετά την απαγόρευση της βρετανικής κυβέρνησης σε αγαθά από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσίευσε στο X στα ισπανικά ότι ήρθε η ώρα το Ισραήλ να «αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Νησιά Μαλβίνες (γνωστά και ως Νησιά Φώκλαντ) αποτελούν έδαφος της Αργεντινής υπό κατοχή, το οποίο οι Βρετανοί κλέβουν βίαια από τον λαό της Αργεντινής».

Κατηγόρησε τη Βρετανία για γεωτρήσεις πετρελαίου που «κλέβουν χρήματα από τον λαό της Αργεντινής» και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Αργεντινής και να επιβάλει κυρώσεις «όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, απαίτησε επίσης την απέλαση του Βρετανού πρέσβη, δηλώνοντας ότι η βρετανική εντολή επί της Γης του Ισραήλ «έχει τελειώσει».

Τα έντονα επικριτικά σχόλια κορυφαίων υπουργών αποδυναμώνουν περαιτέρω την ήδη επιδεινούμενη σχέση του Τελ Αβίβ με το Λονδίνο, καθώς οι ακροδεξιοί πολιτικοί επιδιώκουν το μέγιστο δυνατό εσωτερικό πολιτικό όφελος ενόψει των γενικών εκλογών τον επόμενο μήνα.

Γιατί ξαφνικά τα Φώκλαντ ήρθαν στην επικαιρότητα;

Η Αργεντινή απαίτησε πρόσφατα από τη Βρετανία να παραδώσει τα νησιά στη λατινοαμερικανική χώρα, μια παρόμοια κίνηση με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από το Λονδίνο στην Κίνα το 1997.

Αλλά αυτό που πυροδότησε τις επικριτικές δηλώσεις των Ισραηλινών υπουργών ήταν η προοπτική απαγόρευσης από τη Βρετανία του εμπορίου αγαθών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με μια συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024 , η οποία απαιτεί από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να μην βοηθούν το Ισραήλ στην κατοχή παλαιστινιακών εδαφών.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ διατύπωσε την υποστήριξή του για μια λύση δύο κρατών, κάτι που έχει αναστατώσει τους δεξιούς Ισραηλινούς πολιτικούς.

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς έχουν ήδη υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία το 2025 για επανειλημμένη υποκίνηση βίας κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και αλλού.

Οι ίδιοι υπουργοί έχουν στρέψει τα όπλα τους εναντίον της Βρετανίας για την λεγόμενη κατοχή των Νήσων Φώκλαντ, παρόλο που το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει τους δικούς του οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι αναλυτές λένε ότι ακροδεξιοί πολιτικοί στο Ισραήλ ανταγωνίζονται για την εκλογική υποστήριξη των ψηφοφόρων που θέλουν να μετατοπίσουν το διεθνές ενδιαφέρον μακριά από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Υπάρχει επίσης μια εμπορική οπτική γωνία. Μια εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ, η Navitas Petroleum, κατέχει το 65% των μετοχών στο πετρελαϊκό έργο Sea Lion βόρεια των νησιών. Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ανακοίνωσε κυρώσεις που στοχεύουν εταιρείες, μετόχους και προμηθευτές που εμπλέκονται στο έργο.

Τι διακυβεύεται;

Τα Φώκλαντ αποτελούνται από δύο κύρια νησιά: τα Ανατολικά Φώκλαντ και τα Δυτικά Φώκλαντ, εκτός από το αρχιπέλαγος με περισσότερα από 700 μικρότερα νησιά.

Αυτά βρίσκονται περίπου 480 χιλιόμετρα ανατολικά της ηπειρωτικής Αργεντινής.

Η Βρετανία τα διοικεί από το 1833. Η Αργεντινή ισχυρίζεται ότι κληρονόμησε τα νησιά από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της και ότι η Βρετανία τα κατέλαβε με τη βία.

Αλλά η Βρετανία επιμένει ότι οι νησιώτες έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Το 1982, η Αργεντινή εισέβαλε στα νησιά. Ακολούθησε μάχη όταν παρενέβη η Βρετανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτικών, 255 Βρετανών στρατιωτικών και τριών νησιωτών τις επόμενες 74 ημέρες.

Παρόλο που η Αργεντινή παραδόθηκε, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τις αξιώσεις της επί της περιοχής.

Ένα δημοψήφισμα του 2013 έδειξε ότι το 99,8% των νησιωτών ήθελε το αρχιπέλαγος να παραμείνει βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.

Η Αργεντινή απέρριψε την ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι ο πληθυσμός εγκαταστάθηκε μετά το 1833, το έτος που η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής.

Τα νησιά είναι σημαντικά για πολλούς λόγους. Για παράδειγμα, το πετρελαϊκό κοίτασμα Sea Lion εκτιμάται ότι περιέχει 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, με στόχο την πρώτη παραγωγή το 2028.

Είναι το Ισραήλ μόνο του διπλωματικά σε αυτό το ζήτημα;

Οι περισσότερες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο είτε σιωπούν είτε αναγνωρίζουν τα νησιά ως βρετανικής διοίκησης, ζητώντας παράλληλα διαπραγματεύσεις.

Ο ΟΗΕ κατατάσσει τα Φώκλαντ ως μη αυτοδιοικούμενη περιοχή και δεν αναγνωρίζει καμία από τις δύο αξιώσεις ως οριστική.

Αλλά τα κράτη της Λατινικής Αμερικής συνήθως υποστηρίζουν το αίτημα της Αργεντινής στον ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, παραδοσιακά αναγνωρίζουν τη βρετανική διοίκηση των νησιών. Αλλά αυτή η ουδετερότητα τίθεται τώρα υπό αμφισβήτηση.

Σύμφωνα με μια διαρροή email του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ ενδέχεται να επανεξετάζουν την υποστήριξή τους για την αξίωση της Βρετανίας στα Νησιά Φώκλαντ. Η πιθανή αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ προφανώς οφείλεται στην έλλειψη υποστήριξης της Βρετανίας στον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν.

Οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ σχετικά με τα Νησιά Φώκλαντ θα αποτελέσει ψυχολογικό πλήγμα για την κυριαρχία της Βρετανίας επί των εδαφών.

Η Βρετανία βοήθησε στη γέννηση του Ισραήλ

Η ειρωνεία στο γεγονός ότι το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για «κατοχή» των Νήσων Φώκλαντ είναι έντονη. Άλλωστε, η Βρετανία ήταν αυτή που εξέδωσε τη Διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917 , η οποία ζητούσε μια «εθνική πατρίδα για τον εβραϊκό λαό» στην Παλαιστίνη.

Η Κοινωνία των Εθνών αργότερα παραχώρησε στη Βρετανία την Εντολή για την Παλαιστίνη. Στη συνέχεια, η εβραϊκή μετανάστευση αυξήθηκε στην Παλαιστίνη παρά την αντίθεση των Παλαιστινίων Αράβων.

Η Βρετανία τελικά αποσύρθηκε το 1948, όταν το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του, εν μέσω ενός συνεχιζόμενου αραβοϊσραηλινού πολέμου και του μαζικού εκτοπισμού Παλαιστινίων από τις προγονικές τους γαίες.

Για δεκαετίες, η Βρετανία παρέμεινε ένας από τους πιο συνεπείς υποστηρικτές του Ισραήλ στη Δύση. Αλλά αυτή η σχέση έχει κλονιστεί λόγω του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, της παράνομης επέκτασης των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πώς αντέδρασαν η Βρετανία και άλλοι

Η θέση του Λονδίνου σχετικά με τα Νησιά Φώκλαντ παραμένει «ακλόνητη».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επίσημη επίπληξη για την τελευταία ανάρτηση του Μπεν-Γκβιρ. Ωστόσο, οι δύο υπουργοί είναι ήδη ανεπιθύμητα πρόσωπα στη Βρετανία για τη συμμετοχή τους στην υποκίνηση βίας εναντίον Παλαιστινίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επανεξετάζει «κάθε θέση», αντανακλώντας τη δυσαρέσκειά του για τον δισταγμό της Βρετανίας να συμμετάσχει στον πρόσφατο πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Οι αναλυτές εξωτερικής πολιτικής θεωρούν ότι δηλώσεις των Ισραηλινών υπουργών αποτελούν αντιδράσεις και όχι αρχές. Λένε ότι οι διαφορές κυριαρχίας προσφέρουν στους πολιτικούς μια εύκολη ευκαιρία «συσπείρωσης γύρω από τη σημαία».

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