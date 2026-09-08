Ο Γεωργιάδης αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με την πρέσβειρα του Ισραήλ: «Είναι ο καλύτερος μας φίλος» (Video) 

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Εγκάρδια υποδοχή επιφύλαξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Πνινάτ Γιανάι συζήτησαν τη συνεργασία της Εθνικού Συστήματος Υγείας με το νοσοκομείο Sheba.

Σήμερα το πρωί είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας τη νέα Πρέσβη του @IsraelinGreece @Amb_PninatYanay και συζητήσαμε για μία εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ στην Υγεία. Μακάρι να γίνει θα ωφεληθεί πολύ το ΕΣΥ από κάτι… pic.twitter.com/ogOa2pLLvP — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026

«Ήταν η καλύτερη συνάντηση με τον καλύτερο μας φίλο τον Άδωνι», είπε η Πνινάτ Γιανάι.

«Είναι τιμή μου που υποδέχομαι την εξοχότατη πρέσβειρα του Ισραήλ στο υπουργείο Υγείας», τόνισε ο υπουγός.

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