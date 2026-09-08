Ο Γεωργιάδης αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με την πρέσβειρα του Ισραήλ: «Είναι ο καλύτερος μας φίλος» (Video) 

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Εγκάρδια υποδοχή επιφύλαξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Πνινάτ Γιανάι συζήτησαν τη συνεργασία της Εθνικού Συστήματος Υγείας με το νοσοκομείο Sheba.
«Ήταν η καλύτερη συνάντηση με τον καλύτερο μας φίλο τον Άδωνι», είπε η Πνινάτ Γιανάι.
«Είναι τιμή μου που υποδέχομαι την εξοχότατη πρέσβειρα του Ισραήλ στο υπουργείο Υγείας», τόνισε ο υπουγός.
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