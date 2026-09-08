Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

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Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες είχαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, έπειτα από ένα ακόμη τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου που κράτησε τα αεροπλάνα καθηλωμένα στο έδαφος για ώρες την Τρίτη.

Οι αεροπορικές εταιρείες ζήτησαν την άμεση επίλυση μετά από ένα «τεχνικό πρόβλημα» στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Nats που προκάλεσε την τρίτη μεγάλης κλίμακας διακοπή λειτουργίας σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια.

Τουλάχιστον 600 πτήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο ακυρώθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτης σε ένα περιστατικό που ξεκίνησε περίπου στη 1 μ.μ. και επηρέασε τις αναχωρήσεις πτήσεων σε πολλά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Βρετανίας, συμπεριλαμβανομένων των Heathrow και Gatwick.

As of 1700 UTC, 625 flights have been canceled at airports in the UK following an earlier technical problem at NATS’ Shanwick ATC facility.



easyJet: 218

British Airways: 132

Ryanair 41

KLM 37

Eurowings 22 pic.twitter.com/4hHZYmjFJv — Flightradar24 (@flightradar24) September 8, 2026

Μέχρι τη στιγμή που η Nats ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει και εφαρμόσει μια λύση για την επανεκκίνηση του συστήματος επεξεργασίας πτήσεων, σχεδόν τέσσερις ώρες αργότερα, οι περισσότερες πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και άλλες δεν είχαν ακόμη απογειωθεί. Η διαταραχή είχε επεκταθεί και περιλάμβανε εισερχόμενες πτήσεις προς μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας.

Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και το βράδυ της Τρίτης και η British Airways δήλωσε ότι η αναστάτωση θα επηρεάσει τις λειτουργίες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, με τους επιβάτες να μπορούν να κάνουν δωρεάν εκ νέου κράτηση μέχρι την Παρασκευή.

Η Ryanair δήλωσε ότι περισσότεροι από 65.000 επιβάτες είχαν καθυστερήσεις και 50 πτήσεις ακυρώθηκαν. Οι επιπτώσεις έπληξαν πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την easyJet. Η Eurocontrol δήλωσε ότι ορισμένες εισερχόμενες πτήσεις αναβλήθηκαν σε αεροδρόμια του εξωτερικού, με πιθανή διακοπή μέχρι το βράδυ.

Airports across the UK are seeing flight delays and cancellations due to an issue with air traffic control.



Nats says the issue is with its "flight processing system" and that "recovery will take some time".



Heathrow and Gatwick airports are affected.



"Technicians have… pic.twitter.com/BXvDxDuihB September 8, 2026

Όλα τα αεροδρόμια του Λονδίνου, καθώς και του Μάντσεστερ και του Μπέρμιγχαμ, ήταν μεταξύ των άμεσα επηρεασμένων. Διαταράχθηκαν επίσης οι πτήσεις προς και από άλλα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Εδιμβούργου και του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η easyJet είχε 137 ακυρώσεις πτήσεων, η British Airways 111, η KLM 26, η Eurowings 22 και η Ryanair 21 έως τις 5 μ.μ.

Η Nats αρχικά ανακοίνωσε στις 1:46 μ.μ. ότι «διερευνούσε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί κάποια διαταραχή στις αναχωρήσεις πτήσεων». Αργότερα εντόπισε το πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και ανακοίνωσε στις 4:40 μ.μ. ότι είχε εφαρμόσει μια επιδιόρθωση.

This is the queue just to get a taxi outside Heathrow Terminal 5 tonight.



The footage comes after an air traffic control fault caused flight delays and cancellations at Heathrow and other UK airports today.



NATS says a fix has been implemented and its flight system is… pic.twitter.com/bnPJhX80OD September 8, 2026

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η βλάβη δεν ήταν η ίδια με εκείνες που προκάλεσαν προηγούμενες διακοπές και μαζικές διαταραχές το 2023 και το 2025.

Είπαν ότι το σύστημα μόλις «άρχιζε να ανακάμπτει».

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες των αεροδρομίων μας για την ανάκαμψη», ανέφεραν. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση στα ταξίδια των ανθρώπων σήμερα και θα πρέπει να συνεχίσουν να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία».

Τα προβλήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έρχονται μετά από ένα «μεμονωμένο συμβάν» πριν από ένα χρόνο που προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές, αν και μέχρι στιγμής φαίνεται λιγότερο σοβαρό από την πλήρη καθήλωση των πτήσεων τον Αύγουστο του 2023 , η οποία οδήγησε σε κοινοβουλευτική έρευνα.

Ωστόσο, η British Airways δήλωσε ότι «η σοβαρότητα του ζητήματος σημαίνει ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις για τους πελάτες και τους συναδέλφους».

«Αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε ή να εκτρέψουμε περισσότερες από 100 πτήσεις το απόγευμα της Τρίτης, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες», δήλωσε εκπρόσωπος.

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