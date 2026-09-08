Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» – Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

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Την έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα προκάλεσαν ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και την αφορούσαν, με την ηθοποιό να ξεσπά, κάνοντας λόγο για «γελοιότητες» από «ντροπιαστικά σάιτ».

Με δυο stories της, έδειξε, μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της. Τέλος η ανοχή, ειδικά όταν διακινούνται ψεύδη και αναφορά και θέματα υγείας, υπογραμμίζει.

«Παιδιά μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες σε αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε facebook και Instagram χωρίς φόλοουερς, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ. κλπ, μη δίνετε κλικ» έγραψε, μεταξύ άλλων, στο story της, κάνοντας σαφές ότι δεν προτίθεται να δείξει άλλη ανοχή.

«Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον αλλά τώρα παραέγινε ΕΙΔΙΚΑ όταν γράφουν για θέμα υγείας και το βλέπουν άνθρωποί μου» τόνισε.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε κλικ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές. Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε και αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου. Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι οκ όλα αυτά» ανέφερε, στο δεύτερο story της.

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