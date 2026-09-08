Ρόδος: Νεκρή 21χρονη σε τροχαίο δυστύχημα – Προσέκρουσε με μηχανή σε παρκαρισμένο ΙΧ

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Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9), βρήκε μια 21χρονη κοπέλα στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κατά την ίδια πηγή, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

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