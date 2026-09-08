Σήφης Βαλυράκης: Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα για τους δύο ψαράδες

Takeaways by to pontiki AI Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ξεκινά σήμερα τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο εισαγγελέας της έδρας θα προτείνει την ενοχή ή την αθώωση των δύο κατηγορούμενων επαγγελματιών ψαράδων για την υπόθεση.

Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι διαπληκτίστηκαν με τον πρώην υπουργό στη θάλασσα και τον χτύπησαν με κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στο νερό.

Οι δύο ψαράδες αρνούνται τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ισχυριζόμενοι ότι δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή την ημέρα του συμβάντος.

Η οικογένεια του θύματος επιμένει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ενώ η δικαστική διαδικασία εξέτασε πλήθος στοιχείων και μαρτυριών κατά τον τελευταίο χρόνο.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη αρχίζει σήμερα, με την πρόταση του εισαγγελέα της Έδρας για τους δύο επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της διαδικασίας, ο εισαγγελικός λειτουργός καλείται να διατυπώσει την εκτίμησή του για όσα συνέβησαν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ανάμεσα στον πρώην υπουργό και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τους δύο αδελφούς, επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής.

Τι αναφέρει η κατηγορία

Σύμφωνα με την κατηγορία, την ημέρα εκείνη υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο, και στους δύο κατηγορούμενους, που βρίσκονταν στο αλιευτικό τους.

Κατά το κατηγορητήριο, οι δύο ψαράδες φέρονται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του πρώην υπουργού.

Όπως αναφέρεται:

«Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέλησή του στη θάλασσα».

Στο ίδιο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι, όταν αντιλήφθηκαν πως ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε πέσει στη θάλασσα και είχε χτυπήσει στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, οι δύο κατηγορούμενοι απομακρύνθηκαν.

Συγκεκριμένα, τους αποδίδεται ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και δεν παρείχαν καμία πληροφορία, παρότι γνώριζαν ότι αναζητούνταν από τις λιμενικές αρχές, «παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία είχε συχνά εντάσεις, το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες και μελέτησε πλήθος στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την οικογένεια Βαλυράκη όσο και από την πλευρά των κατηγορουμένων.

Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που τους αποδίδεται.

Όπως υποστήριξαν, την ημέρα εκείνη δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα.

Η θέση της οικογένειας Βαλυράκη

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπουργός υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σε κάθε δικάσιμο, στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται με την παρουσία τους πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη στηρίζουν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στη δικαστική αίθουσα δίπλα στη Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Σήφη Βαλυράκη λίγη ώρα πριν από την τελευταία έξοδό του με το σκάφος στη θάλασσα.

Καταθέτοντας στο ΜΟΔ, είχε δηλώσει βέβαιος ότι «πρόκειται για δολοφονία και όχι για ένα τραγικό δυστύχημα».

Η πρόταση του εισαγγελέα για «φόνο ή δυστύχημα»

Σήμερα ο εισαγγελέας της Έδρας θα δώσει τη δική του νομική απάντηση στο ερώτημα «φόνος ή δυστύχημα;».

Με βάση την εκτίμησή του για την υπόθεση, θα διατυπώσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων.

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