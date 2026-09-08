Δίκη Τεμπών: Συγκλονιστικές οι καταθέσεις των συγγενών 

Takeaways by to pontiki AI Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών επανεκκίνησε μετά τη θερινή διακοπή, με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων.

Επτά από τους συνολικά τριάντα έξι κατηγορούμενους εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, προκαλώντας αντιδράσεις στους παρευρισκόμενους.

Οι πρώτες καταθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τη σύζυγο και την κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίες περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα.

Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις περισσότερων συγγενών των θυμάτων, ενώ αργότερα αναμένεται να εξεταστούν και οι επιβάτες που επέζησαν από τη σύγκρουση.

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Επανεκκίνησε χθες, μετά τη θερινή διακοπή, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη διαδικασία να περνά ουσιαστικά στη φάση των καταθέσεων μαρτύρων.

Από τους 36 κατηγορούμενους, επτά ήταν εκείνοι που τοποθετήθηκαν χθες ενώπιον του δικαστηρίου και αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η παρουσία μόνο επτά κατηγορουμένων προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και παριστάμενους στο ακροατήριο.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία, με τις πρώτες καταθέσεις να προέρχονται από συγγενείς των θυμάτων.

Πρώτη κατέθεσε η σύζυγος του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργου Κουτσούμπα. Αναφέρθηκε στη ζωή τους, σημειώνοντας ότι ήταν μαζί για 30 χρόνια, είχαν αποκτήσει τρία παιδιά και ο σύζυγός της επρόκειτο σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.

«Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που θα συμβεί. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια κατέθεσε η κόρη του, Αθανασία Κουτσούμπα, περιγράφοντας τις δραματικές πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Όπως ανέφερε, εκείνο το βράδυ η μητέρα της μπήκε στο δωμάτιό της και της είπε: «Μάλλον ο μπαμπάς δεν ζει». Η οικογένεια έφυγε για τη Λάρισα προκειμένου να αναζητήσει τον Γιώργο Κουτσούμπα, χωρίς αρχικά να γνωρίζει εάν βρισκόταν μεταξύ των επιζώντων ή των νεκρών.

Η Αθανασία Κουτσούμπα περιέγραψε την αγωνία των πρώτων ωρών, όταν δεν είχε καταστεί ακόμη δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε ενημερωθεί από την εταιρεία για την τύχη του μηχανοδηγού. Η κατάθεση της Αθανασίας Κουτσούμπα αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα.

Στη συνέχεια πρόκειται να καταθέσει ο κ. Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, και παράλληλα δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας που επέζησαν από τη σύγκρουση, οι οποίοι θα κληθούν να περιγράψουν όσα έζησαν τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

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