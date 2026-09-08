Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονη μετά από ατυχήματα με πατίνι

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Ο νόμος που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα την κατάσταση στους δρόμους.

To αποτέλεσμα; Δύο τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς μιας 14χρονης, στην Τήνο και ενός 16χρονου στα Γλυκά Νερά που επέβαιναν σε ηλεκτρικά πατίνια και δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Τα ατυχήματα έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, φέρνοντας νέο «σαφάρι» ελέγχων από την Τροχαία για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Στο μεταξύ, ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι.

Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι (κάτι που απαγορεύεται ρητά) που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας 15 ετών, την περασμένη Κυριακή, όταν, για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό.

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, αφού δεν φόραγε κράνος.

Ο πατέρας της 14χρονης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, αφού, όπως ανέφερε, η κόρη του δεν είχε δικό της πατίνι καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει, ούτε να ανεβαίνει σε αυτά.

Το κορίτσι διασωληνώθηκε στην Τήνο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται ένα άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με ηλεκτρικό πατίνι. Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά.

Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει σαφείς ακόμα, ο 16χρονος χτύπησε στις μπαριέρες και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε.

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