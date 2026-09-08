Fraport: Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και νέο μεγάλο έργο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας

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Σε νέα φάση περνά το επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport στην Ελλάδα, με τον γερμανικό όμιλο να έχει ήδη τοποθετήσει κεφάλαια περίπου 2 δισ. ευρώ στη χώρα και να προετοιμάζει την επόμενη κίνηση με επίκεντρο το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport AG, Στέφαν Σούλτε, επανέλαβε από τη Θεσσαλονίκη τη δέσμευση του ομίλου για συνέχιση των επενδύσεων στην ελληνική αγορά, όπου η Fraport Greece διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Το επόμενο μεγάλο project αφορά την Καλαμάτα, με το επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου να φτάνει τα 125 εκατ. ευρώ. Η επένδυση έρχεται να προστεθεί στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που έχει ήδη υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην αυξανόμενη επιβατική κίνηση. Για το 2026 εκτιμάται ότι τα 14 αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Fraport Greece θα εξυπηρετήσουν περίπου 39 εκατ. επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρούν οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί.

Η παρουσία του γερμανικού ομίλου στην Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά, καθώς εκτός από τις αρχικές επενδύσεις στις υποδομές συνεχίζονται έργα επέκτασης και αναβάθμισης με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επόμενη ημέρα των περιφερειακών αεροδρομίων, με τις νέες επενδύσεις να συνδέονται τόσο με την αύξηση της τουριστικής κίνησης όσο και με την ανάγκη ενίσχυσης των αεροπορικών υποδομών.

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