Star Bulk: Στο Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο έως 112 εκατ. ευρώ για νέο στόλο

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Μια από τις μεγαλύτερες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ανοίγει ξανά την πόρτα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη μεγάλη ποντοπόρο ναυτιλία. Η Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην Euronext Athens, χωρίς να εγκαταλείπει τη διαπραγμάτευση στον Nasdaq, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια νέα γέφυρα ανάμεσα στη ναυτιλία και την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η κίνηση συνοδεύεται από δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια προορίζονται για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναυτιλιακές καλούνται να διαθέσουν σημαντικά ποσά τόσο για ανανέωση πλοίων όσο και για την προσαρμογή τους στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η δημόσια προσφορά αφορά έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης 25,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ακόμη και η οικογένεια του Πέτρου Παππά σχεδιάζει να συμμετάσχει με ποσό έως 6 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στην Euronext Athens προγραμματίζεται για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Για τη Star Bulk η Αθήνα δεν αντικαθιστά τη Wall Street. Προσθέτει, όμως, ένα δεύτερο χρηματιστηριακό «παράθυρο», διευρύνοντας δυνητικά τη μετοχική βάση και την πρόσβαση σε επενδυτές.

Υπάρχει όμως και μια ευρύτερη διάσταση. Παρά το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας, η παρουσία της στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει περιορισμένη. Η Star Bulk φιλοδοξεί τώρα να αλλάξει, έστω εν μέρει, αυτή την εικόνα.

Η ίδια άλλωστε χαρακτηρίζει την κίνηση ορόσημο στην 20ετή πορεία της και σημειώνει ότι είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον επομένως δεν περιορίζεται στα 112,2 εκατ. ευρώ. Αφορά και το εάν η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να ανοίξει δρόμο ώστε περισσότερα ελληνικά ναυτιλιακά κεφάλαια να αποκτήσουν ουσιαστικότερη σύνδεση με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

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