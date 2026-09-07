Συνταξιούχοι: Ποιοι παίρνουν 400 ευρώ, ποιοι μένουν εκτός και τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά

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Τρεις διαφορετικές ημερομηνίες και αρκετές «λεπτομέρειες» που κάνουν τη διαφορά πρέπει να έχουν υπόψη τους οι συνταξιούχοι μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Το νέο τοπίο περιλαμβάνει την ενίσχυση του Νοεμβρίου, την κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά και τις νέες συντάξεις που θα διαμορφωθούν στο τέλος του έτους.

Δεν κερδίζουν, ωστόσο, όλοι με τον ίδιο τρόπο. Περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχοι μπαίνουν στην περίμετρο της ετήσιας ενίσχυσης, αλλά ο ηλικιακός «κόφτης» αφήνει εκτός όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει τα 65. Την ίδια στιγμή, περίπου 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν από τον Δεκέμβριο ολόκληρη την ετήσια αύξηση να περνά πλέον στη σύνταξή τους.

Η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ και η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Έτσι, ο αριθμός των δικαιούχων αυξάνεται από περίπου 1,87 εκατ. σε 2,2 εκατ.

Για τους συνταξιούχους παραμένει ως βασική προϋπόθεση η συμπλήρωση του 65ου έτους. Εφόσον πληρούται το ηλικιακό κριτήριο, το ύψος της σύνταξης, τα υπόλοιπα εισοδήματα και η αξία της περιουσίας δεν θα επηρεάζουν πλέον το δικαίωμα στην ενίσχυση.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις συντάξεις χηρείας. Χήρες και χήροι θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από τα 60 έτη, αντί των 65, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Ο «κόφτης» που παραμένει

Η κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων δεν σημαίνει ότι η ενίσχυση γίνεται καθολική. Οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών εξακολουθούν να μένουν εκτός, πλην των ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται. Έτσι, ακόμη και κάποιος με χαμηλή σύνταξη δεν θα δικαιούται τα 400 ευρώ εάν δεν έχει φτάσει στο προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο.

Χρειάζεται επίσης μια βασική διάκριση: τα 400 ευρώ δεν αποτελούν αύξηση της σύνταξης. Πρόκειται για ξεχωριστή ετήσια παροχή, η οποία δεν ενσωματώνεται στο μηνιαίο ποσό.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Διαφορετική είναι η παρέμβαση που αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Από τις αυξήσεις που θα δοθούν στο τέλος του 2026 καταργείται ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της αλλαγής που εφαρμόστηκε μεταβατικά το 2026, όταν αρκετοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έλαβαν μόνο το 50% της αύξησης.

Το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς δεν καταργείται ως ποσό. Θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, χωρίς όμως να αυξάνεται.

Έτσι, στον μηχανισμό των ετήσιων αυξήσεων θα συμμετέχουν πλέον περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι.

Τι δείχνουν τα παραδείγματα

Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και με υπόθεση αύξησης περίπου 2,4%, συνταξιούχος με σύνταξη 823 ευρώ υπολογίζεται ότι θα έχει ετήσιο όφελος 208 ευρώ από την αύξηση.

Εφόσον είναι δικαιούχος και της ενίσχυσης των 400 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τα 608 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για σύνταξη 1.086 ευρώ το αντίστοιχο συνολικό όφελος υπολογίζεται στα 684 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.716 ευρώ στα 849 ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί, πάντως, αφορούν το άθροισμα δύο διαφορετικών παρεμβάσεων: της μόνιμης αύξησης της σύνταξης και της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ. Και η τελική αύξηση του Δεκεμβρίου θα εξαρτηθεί από τον συντελεστή που θα προκύψει με βάση τον προβλεπόμενο μηχανισμό υπολογισμού.

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