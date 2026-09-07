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07.09.2026 06:59

Συναγερμός τα ξημερώματα στα Πατήσια: Στο νοσοκομείο 55χρονος – Δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια

07.09.2026 06:59
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά στα κάτω άκρα. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη μηχανή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την έρευνά τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

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