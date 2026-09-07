Συναγερμός τα ξημερώματα στα Πατήσια: Στο νοσοκομείο 55χρονος – Δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε πυρά στα κάτω άκρα. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δύο δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη μηχανή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την έρευνά τους εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών με ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση στα ανατολικά και βόρεια

Συναγερμός στο Χαϊδάρι για εξαφάνιση 27χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης για δύο πεζοπόρους που αποπροσανατολίστηκαν