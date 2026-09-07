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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

07.09.2026 06:05

Καιρός: Πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών με ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση στα ανατολικά και βόρεια

07.09.2026 06:05
meltemia

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Αφήνουμε πίσω μας την έντονη ζέστη της Κυριακής, καθώς από σήμερα Δευτέρα οι ισχυροί βοριάδες παίρνουν το πάνω χέρι στο Αιγαίο, υποχρεώνοντας τον υδράργυρο σε πτώση στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά όπου η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο, καλοκαιρινό και ηλιόλουστο καιρόΛίγες σκόρπιες αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά, τα νησιά και τα παράκτια τμήματα θα επικρατήσει απόλυτη ηλιοφάνεια.

Το μελτέμι στο Αιγαίο ενισχύεται και θα πνέει από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσει τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μέτριοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση στα βόρεια και ανατολικά, ενώ παραμένει σταθερά υψηλή στα δυτικά:

Στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο η ζέστη επιμένει, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά και τα παράκτια η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πιο ανεκτά επίπεδα λόγω του μελτεμιού.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ανατολικά και νότια θα πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, με πιο δροσερές συνθήκες στα παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι και αργότερα νότιοι μέτριας έντασης, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη η θερμοκρασία επανέρχεται σε κανονικά και ευχάριστα για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Το ενισχυμένο μελτέμι θα επιμείνει, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή. Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί ολη την εβδομάδα μαζί με κάποιες απογευματινές μπόρες, πριν ξεκινήσει η σταδιακή αλλαγή του καιρού.

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