ΔΕΘ 2026: Το «καλάθι» των 2,2 δισ. ευρώ και τα ψιλά γράμματα των εξαγγελιών

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Δημοσιονομικό «γραμμάτιο» στο μέλλον: Η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων μετατίθεται για το 2027, το 2028 και το 2029, αφήνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς άμεση ανακούφιση απέναντι στη σημερινή ακρίβεια.

«Λίφτινγκ» στο τεκμαρτό χωρίς δομικές αλλαγές: Η κατάργηση των προσαυξήσεων διατηρεί ανέπαφο τον σκληρό πυρήνα της σύνδεσης με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος όσο αυξάνεται θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τη βάση φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Δανειοδότηση που «φουσκώνει» τις τιμές στα ακίνητα: Το «Σπίτι Μου ΙΙΙ» διοχετεύει 2 δισ. ευρώ σε μια υπερθερμασμένη αγορά χωρίς παράλληλη άμεση αύξηση της προσφοράς κατοικιών ή δραστικό φρένο στο Airbnb, απειλώντας να τροφοδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων.

Ανακύκλωση επιδομάτων αντί για μόνιμες αυξήσεις: Η κυβέρνηση επιλέγει εκ νέου τα εφάπαξ βοηθήματα στο Δημόσιο (επίδομα Χριστουγέννων από το… 2027) και τους συνταξιούχους (ενίσχυση Νοεμβρίου), αποφεύγοντας την ουσιαστική αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων.

Ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με έντονο επικοινωνιακό περιτύλιγμα, αλλά με ημερομηνία «λήξης» που μετατίθεται στο βάθος της επόμενης τριετίας, παρουσίασε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ 2026.

Πίσω από τους εντυπωσιακούς τίτλους για τη «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί μια διπλή τακτική: αφενός τροφοδοτεί την αγορά με υποσχέσεις για το 2027 και το 2028 —αφήνοντας απλήρωτο τον λογαριασμό της σημερινής ακρίβειας— και αφετέρου ανακυκλώνει τη λογική των επιδομάτων (επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο, ενίσχυση συνταξιούχων) αντί για τη μόνιμη αποκατάσταση των εισοδημάτων. Την ίδια στιγμή, οι παρεμβάσεις στο τεκμαρτό των επαγγελματιών και τη στεγαστική κρίση («Σπίτι Μου ΙΙΙ») αφήνουν ανέπαφες τις δομικές στρεβλώσεις που πιέζουν τη μεσαία τάξη.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Κατάργηση ή «λίφτινγκ» στο τεκμαρτό;

Η κυβερνητική ρητορική συμπυκνώνεται στην «κατάργηση στην πράξη» του τεκμαρτού εισοδήματος για πάνω από το 90% των επαγγελματιών μέσω της αφαιρέσεως των προσαυξήσεων (10% μισθοδοσίας και 5% τζίρου ΚΑΔ).

Η ουσία όμως βρίσκεται στη βάση υπολογισμού: ο ελάχιστος μισθός παραμένει το δίχτυ ασφαλείας του εφοριακού. Καθώς ο κατώτατος μισθός έχει εξαγγελθεί ότι θα φτάσει τα 1.000 ευρώ έως το 2028, η βάση υπολογισμού του τεκμαρτού θα αυξάνεται αυτόματα. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος του φορολογικού οφέλους που υπόσχεται η κατάργηση των προσαυξήσεων θα απορροφηθεί από την παράλληλη αύξηση της ελάχιστης τεκμαρτής βάσης.

Στεγαστική Κρίση: Το «Σπίτι Μου ΙΙΙ» και ο κίνδυνος νέας φούσκας

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙΙ» των 2 δισ. ευρώ διευρύνει τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (αγορά ακινήτου έως €300.000, δάνειο έως €230.000). Παράλληλα, ο φόρος μεταβίβασης για αγορές από πολίτες τρίτων χωρών αυξάνεται στο 15% —μέτρο που όμως τίθεται σε ισχύ από το 2027.

Χωρίς άμεση αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών και χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση (πέραν της παράτασης του «παγώματος» σε ελάχιστα διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης), η διοχέτευση επιπλέον ρευστότητας στην αγορά κινδυνεύει να λειτουργήσει τροφοδοτικά για τις τιμές, μετατρέποντας την κρατική ενίσχυση σε περαιτέρω αύξηση του κόστους στέγασης.

Μισθωτοί & Συνταξιούχοι: Ανακύκλωση επιδομάτων αντί για μόνιμες αυξήσεις

Στο μέτωπο των μισθών και των συντάξεων, η κυβερνητική τακτική επιμένει στη λογική των στοχευμένων επιδομάτων, αποφεύγοντας τις δομικές αποκαταστάσεις:

Δημόσιο: Θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων €500 μικτά από το τέλος του 2027. Το μέτρο αυτό χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για τη μόνιμη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ενώ οι οριζόντιες αυξήσεις στον βασικό μισθό παραμένουν περιορισμένες.

Συνταξιούχοι: Η αύξηση της ενίσχυσης Νοεμβρίου στα €400 καθαρά διατηρεί τον επιδοματικό χαρακτήρα των παροχών, αντί να ενσωματωθεί οργανικά στον κορμό των συντάξεων.

Με λίγα λόγια το πακέτο της ΔΕΘ 2026 επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. και την ανάγκη διαμόρφωσης θετικού πολιτικού κλίματος. Ωστόσο, η μετάθεση των περισσότερων μέτρων στο μέλλον και η εμμονή στη λογική των επιδομάτων αφήνουν ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσο οι ανακοινώσεις αυτές επαρκούν για να καλύψουν τη συσσωρευμένη απώλεια της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

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