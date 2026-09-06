Τηλεθέαση Σαββάτου: Με το… δεξί ο Νίκος Μάνεσης στην πρώτη εκπομπή της σεζόν – Μάχη και το μεσημέρι

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Με έντονο ανταγωνισμό άρχισε η νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρωινή και μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ο Νίκος Μάνεσης έκανε πρεμιέρα με το …δεξί στην πρεμιέρα της ομώνυμης εκπομπής του στον Alpha, αφήνοντας πίσω το «Ρεπορτάζ στις 10» με τους Γιώργο Γρηγοριάδη και Μίνα Καραμήτρου.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση, στο δυναμικό κοινό, ο Alpha κατάφερε να πάρει καθαρά την πρώτη θέση. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 14,7%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Ρεπορτάζ στις 10» με 9,6%. Το «Μέρα με Χρώμα» κινήθηκε στο 1,6%.

Στο γενικό σύνολο, ο ΣΚΑΪ πέρασε οριακά μπροστά από τον Alpha, καταγράφοντας 17,4%, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ακολούθησε με 17,2%, σε μια διαφορά μόλις 0,2 μονάδας.

Διψήφια ποσοστά για το «Weekend Live»

Η μάχη συνεχίστηκε και αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς χθες έκανε πρεμιέρα και η Αναστασία Γιάμαλη με τις «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, απένατι από το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

Οι δύο εκπομπές κινήθηκαν πολύ κοντά στα νούμερα τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό, οι «Εξελίξεις Τώρα» πήραν το προβάδισμα με 12,7%, ενώ το «Weekend Live» συγκέντρωσε 10,5%. Αντίθετα, στο γενικό σύνολο, το «Weekend Live» πέρασε μπροστά με 12,5%, αφήνοντας τις «Εξελίξεις Τώρα» στη δεύτερη θέση με 12,1%.

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