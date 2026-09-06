Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο έπειτα από φωτιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων

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Βυθίστηκε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» της Χαλκιδικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του Λιμενικού.
Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή και είναι καλά στην υγεία του.
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