Τσουκαλάς για συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη»

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, άσκησε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σημερινή του συνέντευξη Τύπου», τόνισε αρχικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην αποτίμηση της κυβερνητικής θητείας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την περίοδο 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης, ενώ, όπως σημείωσε, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

«Πρόκειται για μια τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας την κατάσταση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στη στρατηγική των «ήρεμων νερών».

«Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει τα “ήρεμα νερά” ως κάτι παρεμπίπτον, όταν ο ίδιος τα είχε αναγάγει σε κεντρική πολιτική επιλογή», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο ίδιος διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν επιδιώκει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με περισσή θρασύτητα, ο Πρωθυπουργός βάπτισε ως δήθεν “μεταρρυθμιστική αστοχία” ένα σκάνδαλο για το οποίο υπάρχουν ήδη σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για τη χώρα», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για ένα «πάρτι διαφθοράς» που ενδέχεται να κοστίσει στους πολίτες τεράστια ποσά.

Σχολιάζοντας, παράλληλα, την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι αυτή η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πολιτική του διαδρομή.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πολιτικός που «έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής», ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιήθηκε για την προστασία υπουργών.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε επίσης στη σύγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό γνωρίζαμε ότι είναι σε ζητήματα που αφορούν τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών. Αποδεικνύονται, όμως, “δίδυμα φεγγάρια” και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που συνέβαλαν ώστε η χώρα να βρεθεί στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πορεία του ελληνικού δημόσιου χρέους κατά τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε τον Πρωθυπουργό, εφόσον έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος, να κάνει μια ανασκόπηση στις περιόδους διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος τόσο στη θητεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όσο και στην περίοδο 2004-2009.

Με αιχμηρό τρόπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις πολιτικές θέσεις που είχε υιοθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιχειρεί να αποποιείται τις δικές του πολιτικές επιλογές του παρελθόντος.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί, μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα, να επιλέξει ο ίδιος τον πολιτικό αντίπαλο που τον εξυπηρετεί.

«Ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια και επικοινωνιακά παιχνίδια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και καταφέρει να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Δυστυχώς για εκείνον, όμως, τον αντίπαλό του δεν θα τον επιλέξει ο ίδιος. Θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός θα είναι εκείνος που θα του στείλει τον λογαριασμό», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας τη σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, την υπερφορολόγηση και τον νόμο Κατρούγκαλου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτίζεται πολιτικά σε αρκετά σημεία με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Ας μην αγχώνεται, λοιπόν, για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει καλύτερα να ανησυχεί για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Όπως τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, η Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο και δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα της πραγματικής ανάπτυξης και της ευημερίας για όλους.

«Υπάρχει, όμως, άλλος δρόμος. Ένας δρόμος με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς, δίκαιη ανάπτυξη και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι ένας δρόμος εφικτός και αναγκαίος. Και περνά μέσα από την πολιτική αλλαγή και την ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ».

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