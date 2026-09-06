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06.09.2026 16:04

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική και ακόμη 9 περιφέρειες

06.09.2026 16:04
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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι εξής περιοχές:

⁃Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου)

⁃Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

⁃Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων)

⁃Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας)

⁃Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης των Κυθήρων)

⁃Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

⁃Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

⁃Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

⁃Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

⁃Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 18:36
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