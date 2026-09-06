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06.09.2026 14:27

Κόνιτσα: Πέρασε τη χαράδρα του Στομίου η φωτιά – Άνιση μάχη με τις φλόγες για την Πυροσβεστική (Video)

06.09.2026 14:27
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Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας, η οποία καίει για 6η ημέρα στην περιοχή Τραπεζίτσα.

Οι φλόγες εισήλθαν στη χαράδρα του Στομίου και έφτασαν μέχρι τις όχθες του ποταμού Αώου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις δυνατότητες περιορισμού της, καθώς πρόκειται για έναν από τους πλέον ευαίσθητους και δύσβατους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου.

Στο σημείο διεξάγεται μια γιγαντιαία επιχείρηση κατάσβεσης. Συνολικά επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα οχήματα, 20 βοηθητικά και 9 ομάδες δασοκομάντος (53 άτομα). Για πρώτη φορά επιστρατεύεται ενεργά και η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου για την χαρτογράφηση των μετώπων. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 13 εναέρια μέσα (ελικόπτερα, αεροσκάφη Canadair και Air Tractor).

Στο πλευρό των δυνάμεων βρίσκεται μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης: 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, Πωγωνίου) και τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας δίνουν μάχη με τα μηχανήματα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Στην περιοχή βρίσκεται η ηγεσία του Σώματος για τον συντονισμό: ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Υποστράτηγος Ζώης Γιώτης και ο Διοικητής ΠΥ Ηπείρου, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώπος, μαζί με εκπροσώπους της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Δασικής Υπηρεσίας.

Η είσοδος της πυρκαγιάς στη χαράδρα του Στομίου αποτελεί το χειρότερο δυνατό σενάριο, που όλοι απεύχονταν. Πρόκειται για την «καρδιά» ενός φυσικού τοπίου παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο αποτελεί και ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο για τις επίγειες δυνάμεις.

Η μάχη είναι πλέον οριακή, με τους πυροσβέστες να παλεύουν με άνισους όρους.

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