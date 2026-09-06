Ισπανία: Νεκρή 64χρονη γυναίκα από επίθεση ταύρου κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ισπανία, όταν μια 64χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από ταύρο κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας στην πόλη Άινα της επαρχίας Αλμπαθέτε και έχασε τη ζωή της.

Η γυναίκα συμμετείχε στην πρώτη ταυροδρομία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την τοπική γιορτή, όταν ένας από τους ταύρους την χτύπησε ενώ βρισκόταν εκτός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Άινα, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ, το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο της διαδρομής που ονομάζεται «Cuevas». Η 64χρονη είχε σταματήσει κοντά στα κιγκλιδώματα, όταν ο ταύρος άρχισε να κινείται και την παρέσυρε.

Τη στιγμή της επίθεσης κατέγραψαν βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους ταύρους.

🇪🇸🐂 Una mujer de 64 años murió tras ser corneada por un toro durante los encierros de las fiestas patronales de Aýna, Albacete, España. pic.twitter.com/aOdiz4wZoO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Καστίλης-Λα Μάντσα δέχθηκε την κλήση στις 10:55 το πρωί και στο σημείο κινητοποιήθηκε ιατρικό ελικόπτερο. Η 64χρονη, η οποία σύμφωνα με τον δήμαρχο καταγόταν από την Καταλονία και βρισκόταν στην περιοχή μαζί με συγγενείς της, υπέστη σοβαρά τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών που βρίσκονταν στο σημείο, η γυναίκα κατέληξε κατά τη μεταφορά της προς το ελικοδρόμιο.

Την ίδια ώρα, κατά τη διάρκεια της ταυροδρομίας τραυματίστηκε και ένας άνδρας περίπου 60 ετών. Ο άνδρας βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της διαδρομής και δέχθηκε επίθεση από άλλον ταύρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Μετά το τραγικό περιστατικό, ο Δήμος της Άινα αποφάσισε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Σαββάτου για τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Nuestra Señora Santa María de lo Alto, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου.

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