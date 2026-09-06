Εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το φάντασμα της ακδροδεξίας πάνω από τη Γερμανία – Προς ιστορική νίκη το AfD, όλα τα μετεκλογικά σενάρια

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Oι εκλογές που διεξάγονται στη Σαξονία-Άνχαλτ, το πρώην κρατίδιο της Ανατολικής Γερμανίας με τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους, ανοίγουν το «εκλογικό φθινόπωρο» στη χώρα με την ακροδεξιά AfD να οδεύει προς μια «ιστορική νίκη» και να επιδιώκει και την αυτοδυναμία.

Στις 8 το πρωί (ώρα Γερμανίας) άνοιξαν οι κάλπες στα 2.600 εκλογικά τμήματα. Περίπου ένας στους πέντε ψηφοφόρους είχε πάντως ζητήσει ήδη τα έντυπα για να ψηφίσει επιστολικά. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα (ώρα Γερμανίας) όταν και θα υπάρξουν τα πρώτα exit polls.

Θυμίζουμε τη μέχρι τώρα κατανομή των εδρών στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

CDU: 40 έδρες

AfD: 23 έδρες

Die Linke: 12 έδρες

SPD: 9 έδρες

FDP: 7 έδρες

Πράσινοι: 6 έδρες

Το αποψινό αποτέλεσμα αναμένεται εντελώς διαφορετικό.

Τα «πρακτικά» των εκλογών

Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 1,69 εκατομμύρια πολίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι κάλπες ανοίγουν στις 8 το πρωί και κλείνουν στις 6 το απόγευμα (ώρα Γερμανίας), όταν και θα έχουμε και τον πρώτο υπολογισμό αποτελέσματος (όχι πρόγνωση).

Είναι το ένατο κοινοβούλιο από την Επανένωση των δύο Γερμανιών και μετά. Οι κρατιδιακές εκλογές γίνονται κανονικά κάθε πέντε χρόνια.

Το 2021, στις τελευταίες εκλογές, η συμμετοχή είχε φτάσει το 60,3% και τώρα πιθανότατα να αυξηθεί εξαιτίας της μεγάλης πόλωσης που επικράτησε προεκλογικά και του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Επικεφαλής των κομμάτων είναι ο Σβεν Σούλτσε για τους Χριστιανοδημοκράτες και σημερινός πρωθυπουργός, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ για την AfD, η Εύα φον Άνγκερν (Die Linke), ο Άρμιν Βίλινγκμαν (SPD) και η Σούζαν Στσίμπορα-Ζάιντλιτς για τους Πράσινους. Συνολικά κατεβαίνουν 15 κόμματα, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν ελπίδα να ξεπεράσουν το εκλογικό κατώφλι του 5%.

Όπως και στις ομοσπονδιακές (εθνικές) εκλογές, οι πολίτες έχουν δύο ψήφους. Μία για το κόμμα και μία για τον βουλευτή τους στις 41 εκλογικές περιφέρειες. Μπορούν να «σπάσουν» την ψήφο, ψηφίζοντας βουλευτή από διαφορετικό κόμμα απο εκείνο που θα δώσουν την ψήφο τους.

Tα 6 μετεκλογικά σενάρια στη Σαξονία-Άνχαλτ (πλην αυτοδυναμίας)

Σενάριο 1: Πρωτιά της AfD χωρίς πλειοψηφία

Η AfD αναδεικνύεται πρώτο κόμμα. Δεν συγκεντρώνει αρκετές έδρες για αυτοδυναμία. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί της.

Σενάριο 2: CDU με κυβέρνηση μειοψηφίας

Η CDU επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αναζητά στήριξη από άλλα κόμματα. Αντίστοιχα μοντέλα σε Σαξονία και Θουριγγία.

Σενάριο 3: CDU με στήριξη Αριστεράς

Η Die Linke εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει για να αποκλειστεί η AfD. Ζητά όμως παραχωρήσεις σε θέματα παιδείας, εσωτερικής πολιτικής και υγείας. Μέρος της CDU απορρίπτει συνεργασία με την Αριστερά a priori.

Σενάριο 4: Μεταβαλλόμενες πλειοψηφίες

Δεν σχηματίζεται σταθερός συνασπισμός. Η κυβέρνηση αναζητά διαφορετικές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για κάθε νομοσχέδιο.

Σενάριο 5: Ρυθμιστής BSW

Αν η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) εισέλθει στο κοινοβούλιο, μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Θεωρεί αποτυχημένο το «Τείχος Δημοκρατίας» απέναντι στην AfD. Θα μπορούσε να διευκολύνει την εκλογή πρωθυπουργού της AfD με έμμεσο τρόπο.

Σενάριο 6: Πολιτικό αδιέξοδο

Όλα τα παραπάνω αποτυγχάνουν. Η σημερινή κυβέρνηση παραμένει υπηρεσιακά στην εξουσία. Το Σύνταγμα δεν θέτει προθεσμία για την εκλογή νέου πρωθυπουργού. Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτείται 45%+ (κινείται μέχρι 42% προς το παρόν με +- 2)

Παράθυρο συνεργασίας CDU και Linke από τον Βαυαρό Ζέντερ

Ο επικεφαλής της Χριστιανικής Ένωσης CSU, Μάρκους Ζέντερ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έμμεσης συνεργασίας με το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) στη Σαξονία-Άνχαλτ μετά τις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής. Σε συνέντευξή του στη Rheinische Post, ο Bαυαρός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ακόμα και αν δεν προκύψει κλασική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, θα μπορούσε να σχηματίσει «μια καλή και εποικοδομητική κυβέρνηση».

Ο Ζέντερ παραδέχθηκε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου ενδέχεται να απαιτηθεί η ανοχή άλλων κομμάτων. «Ίσως χρειαστεί στήριξη από κόμματα στα οποία, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μας σηκώνεται η τρίχα», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως έμμεσο άνοιγμα προς την Αριστερά, καθώς τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα αποκλείουν κάθε συνεργασία με την AfD.

Mε πληροφορίες από DW

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