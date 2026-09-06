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06.09.2026 09:51

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

06.09.2026 09:51
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Ο ισραηλινος στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανταποδίδοντας την εκτόξευση δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατά ισραηλινών στρατιωτών από τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ στον νότιο Λίβανο, λέγοντας πως επρόκειτο να το πλήξει επειδή χρησιμοποείται από τη Χεζμπολάχ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Προχθές, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Από τις 2 Μαρτίου, ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 4.300 ανθρώπων στον Λίβανο.

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