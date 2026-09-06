ΗΠΑ: Τον προσέλαβαν για να φυλάει 52 μπουκάλια ουίσκι του 1912 και… τα ήπιε – Το DNA τον πρόδωσε

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Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής αποκαλύφθηκε το 2012 σε μια ιστορική έπαυλη στην περιοχή του Πίτσμπουργκ, στην Πενσιλβάνια.

Ο 62χρονος τότε Τζον Σόντερς εργαζόταν ως ένοικος φύλακας της έπαυλης South Broadway Manor, η οποία είχε μετατραπεί σε bed and breakfast. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν και η προστασία μιας σπάνιας συλλογής ουίσκι. Τον Μάρτιο του 2012, η ιδιοκτήτρια Πατρίσια Χιλ έλεγξε τη συλλογή και διαπίστωσε ότι 52 μπουκάλια ήταν εντελώς άδεια.

Ουίσκι του 1912 κρυμμένο κάτω από μια σκάλα

Η συλλογή είχε ανακαλυφθεί όταν η Χιλ αγόρασε την ιστορική ιδιοκτησία και ξεκίνησε εργασίες ανακαίνισης. Τα μπουκάλια ήταν κρυμμένα κάτω από μια σκάλα, η οποία αργότερα είχε κλειστεί, και παρέμεναν εκεί για δεκαετίες χωρίς να γνωρίζουν όλοι την ύπαρξή τους. Το ουίσκι ήταν Old Farm Pure Rye, που συνδεόταν με την παλιά West Overton Distilling Co. Οι πηγές τοποθετούν την παραγωγή του στο 1912, ενώ αναφέρεται επίσης ότι εμφιαλώθηκε το 1917. Πρόκειται, επομένως, για μια συλλογή που χρονολογούνταν από την εποχή πριν από την Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, η συλλογή είχε μεταφερθεί στο υπόγειο της έπαυλης στο ίδιο σημείο διέμενε και ο Σόντερς. Η αστυνομία θεώρησε ότι ο φύλακας είχε πρόσβαση στα μπουκάλια και ανέλαβε να διερευνήσει εάν είχε καταναλώσει το περιεχόμενό τους. Ο Σόντερς, ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε πιει το ουίσκι.

Η αξία της συλλογής ξεπερνούσε τα 100.000 δολάρια

Η υπόθεση δεν αφορούσε απλώς την εξαφάνιση μιας ποσότητας αλκοόλ. Σύμφωνα με εκτίμηση ειδικού που επικαλέστηκαν οι αρχές, κάθε μπουκάλι μπορούσε να αξίζει πάνω από 2.000 δολάρια, ενώ η συνολική αξία της συλλογής που εξαφανίστηκε υπολογίστηκε περίπου στα 102.400 δολάρια. Ωστόσο, η ακριβής εμπορική αξία των μπουκαλιών παρέμενε αντικείμενο συζήτησης και απαιτούνταν επιπλέον καταθέσεις ειδικών.

Η έρευνα πήρε απρόσμενη τροπή όταν οι αρχές αποφάσισαν να εξετάσουν τα άδεια μπουκάλια για γενετικό υλικό. Οι εξετάσεις διήρκεσαν περίπου επτά μήνες. Σύμφωνα με την αστυνομία, στα μπουκάλια εντοπίστηκε DNA από το σάλιο του Σόντερς. Οι αρχές υποστήριξαν ότι το γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε ως δικό του και χρησιμοποίησαν το εύρημα ως στοιχείο στην υπόθεση.

Κατηγορήθηκε για κλοπή

Με βάση την έρευνα, ο Σόντερς κατηγορήθηκε το 2013 για διακεκριμένη κλοπή και αποδοχή κλεμμένης περιουσίας. Παρά τα ευρήματα της αστυνομίας, ο ίδιος εξακολούθησε να αρνείται ότι είχε καταναλώσει το ουίσκι. Το δικαστήριο, μετά από προκαταρκτική ακρόαση, επέτρεψε στην υπόθεση να προχωρήσει προς δίκη. Η συνέχεια, όμως, ήταν απρόβλεπτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Morning Journal τον Αύγουστο του 2014, ο Τζον Σόντερς πέθανε στις 21 Ιουλίου 2014, σε ηλικία 63 ετών. Έτσι, η υπόθεση έκλεισε χωρίς να πραγματοποιηθεί δίκη που θα έκρινε οριστικά εάν ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση του ουίσκι.

Δεν υπήρξε, επομένως, καταδίκη. Η αστυνομία είχε υποστηρίξει ότι το DNA του βρέθηκε στα μπουκάλια και τον είχε κατηγορήσει, όμως η δικαστική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τα μπουκάλια είχαν επιβιώσει για δεκαετίες κρυμμένα στην ιστορική έπαυλη, πριν η συλλογή γίνει αντικείμενο μιας ασυνήθιστης αστυνομικής έρευνας. Η ηλικία, η σπανιότητα και η προέλευσή τους είχαν προσδώσει σημαντική αξία στο ουίσκι. Τελικά, όμως, η υπόθεση των 52 άδειων μπουκαλιών έμεινε χωρίς οριστική δικαστική απάντηση.

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